Horóscopo de segunda (9/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante em Escorpião.

  Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 05:00

Andam afirmando por aí, com ar de quem descobriu a pedra filosofal, que do tempo e seus mistérios deveríamos acreditar apenas no fugaz presente, porque o passado seria apenas memória e o futuro mera esperança, e parece lindo acreditar nisso, mas é mais uma das tantas informações falsas que circulam à solta por aí, pescando a ingenuidade humana.

O misterioso tempo, com suas nuances de antes, agora e depois, é talvez a única realidade absoluta com que não apenas o reino humano precisa lidar, mas que também impõe suas regras aos que chamamos de deuses.

Se o passado não fosse real, ninguém faria terapia, e se o futuro não tivesse realidade, não haveria pressentimentos que se tornam concretos depois, no gerúndio. A grande realidade de nossa época é a diversidade e quantidade de informações falsas sendo tratadas como verdadeiras.

ÁRIES: Agora é quando sua alma vai precisar de serenidade, a qual normalmente só é experimentada na solidão, porque a presença das pessoas, mesmo cheias de boa vontade, cria o barulho das dicas e opiniões. Nada disso.

TOURO: Procure as pessoas que sirvam aos seus interesses e faça as devidas articulações para as congregar, tendo em vista que, em primeiro lugar, elas resistirão de tudo quanto é jeito. Insista e persista, esse é o caminho.

GÊMEOS: Sua própria inteligência é capaz de complicar o cenário, porque é assim que as coisas funcionam, espelhando nossa maneira de ser. Para perceber as facilidades que circulam agora, procure silenciar sua própria mente.

CÂNCER: Logo mais, você sentirá a alma inspirada por percepções e ideias que ampliarão seu entendimento sobre o que veio acontecendo nos últimos tempos, e que agregou peso ao que sua alma já carregava. Tempo de desanuviar.

LEÃO: Manter a serenidade nesta parte do caminho é crucial, porque chegou a hora decisiva, mediante a qual assuntos de longa data podem ser resolvidos. A serenidade, porém, será o melhor ponto de apoio para sua segurança.

VIRGEM: O bom entendimento entre as pessoas não tem preço, porque todas as virtudes que enriquecem material e espiritualmente o mundo humano emanam das pessoas que se sentem bem e à vontade. Aproveite este momento. Em frente.

LIBRA: Quando as coisas são feitas com carinho e excelente boa vontade, podem até dar errado ou dar muito mais trabalho do que o imaginado, porém, mesmo assim você colherá frutos deliciosos. Siga por essa linha, dá certo.

ESCORPIÃO: O momento começa a ficar mais leve e isso há de ser motivo de celebração, porém, com bastante comedimento, porque há assuntos que não foram solucionados ainda, e que vão requerer bastante atenção de sua parte.

SAGITÁRIO: Aqueles assuntos que resistem às suas tentativas de solução hão de ser considerados prioridade nesta parte do caminho, porque é certo que haverá oportunidades para tanto. Menos novidades e mais soluções.

CAPRICÓRNIO: Procure tratar as pessoas próximas com mais candura e cordialidade, porque assim você criará um ambiente propício para haver troca de ideias que enriquecerá a todas as partes envolvidas. Todo mundo alegre.

AQUÁRIO: Faça contas claras, de modo a perceber os vácuos que precisam ser preenchidos e a carga horária com que você poderá fazer isso. Importante apenas não desanimar na hora de fazer essas contas, tudo é complicado.

PEIXES: Há beleza, bondade e verdade por todos os lados, porém, a alma humana anda viciada em perceber somente as distorções e dissonâncias que acompanham essas virtudes. Cabe a você tomar as rédeas do que você percebe.

