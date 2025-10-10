Horóscopo de sexta (10/10); veja previsões para seu signo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Oscar Quiroga
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 05:00
A mente é um órgão de percepção que na maioria das pessoas está descontrolado, algo assim como se nossos olhos vissem o que não queremos ver, ou se nossa língua se deliciasse com gostos que nós não pusemos na boca, ou como se nossa pele ficasse se esfregando em tudo quanto é lado sem nossa permissão consciente
A mente é dominável, porém, não com severidade nem com brutalidade, porque quanto mais a tentamos dobrar, mais esperta ela fica e, com seus truques e armadilhas, nos dá a impressão de que a dominamos enquanto continua solta fazendo das suas.
A mente se domina com serenidade, lhe brindando com um ponto de apoio firme, mas subjetivo, para se enraizar, e através desse apoio redirecionar o fluxo de pensamentos, isto é, percepções.
ÁRIES: Procure usar os instrumentos que estão disponíveis para driblar as limitações, porque se você as enfrentar e pretender derrubar, provavelmente essas ficarão mais duras e insuperáveis. Contorne, drible, aí sim!
TOURO: Apesar das obrigações usuais que tomam uma boa parte do seu tempo, também há chances de você se divertir, quebrando a rotina. É hora de você se organizar para que caiba tudo dentro deste dia. Isso é totalmente possível.
GÊMEOS: Compreenda que o tempo não é uma medida cronológica apenas, porque também é fruto da percepção, e se você continua se convencendo de que não há tempo para satisfazer seus desejos, é isso mesmo que acontecerá.
CÂNCER: Nada a fazer diante dos prejuízos das pessoas, porque é impossível convencer ninguém a ampliar o entendimento sobre a vida. Passe por essa situação o mais rapidamente possível, sem tentar convencer ninguém.
LEÃO: Os primeiros sinais de que o futuro é auspicioso começam a se mostrar no horizonte. Ainda são sinais tênues e sutis, mas para sua alma ansiosa de se libertar das limitações, são suficientes. Só falta acreditar.
VIRGEM: Há pessoas que são impermeáveis a argumentos, por mais lúcidos e racionais que esses sejam. Diante delas, procure concordar com tudo e, em silêncio e discretamente, continuar fazendo seu jogo apesar delas. É por aí.
LIBRA: Mesmo que não seja possível fazer um jogo aberto, continue em frente tentando realizar seus intuitos, porque se houver pureza de intenção e aproveitamento das oportunidades, você conseguirá avançar bastante.
ESCORPIÃO: As pessoas se satisfazem com a teoria e, por isso, acham tudo fácil, porém, quem está na linha de frente com as mangas arregaçadas para fazer acontecer sabe que o processo envolve complexidades múltiplas. Ou não?
SAGITÁRIO: Continuar pensando significaria deixar de fazer o que está ao seu alcance. Chega uma hora em que, apesar de haver questões que precisariam de maior reflexão, é necessário seguir em frente e agir com praticidade.
CAPRICÓRNIO: A fé é como o pássaro que começa a cantar sem que o Sol ainda amanheça, porque pressente a chegada da luz sem, no entanto, haver qualquer sinal dela. Agarre-se você à fé, porque ela é segura e verdadeira.
AQUÁRIO: As limitações cansam e se não forem administradas com sabedoria, se transformam em alimento para a angústia. Sua alma não merece esse estado de coisas, então, seria o caso de aprender a usar as limitações ao seu favor.
PEIXES: Os argumentos que as pessoas apresentam podem contrariar sua vontade, mas precisam ser escutados com atenção, porque nesta parte do caminho sua alma precisa refletir melhor para não se tornar teimosa demais.