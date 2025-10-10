OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (10/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.

Oscar Quiroga

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 05:00

A mente é um órgão de percepção que na maioria das pessoas está descontrolado, algo assim como se nossos olhos vissem o que não queremos ver, ou se nossa língua se deliciasse com gostos que nós não pusemos na boca, ou como se nossa pele ficasse se esfregando em tudo quanto é lado sem nossa permissão consciente

A mente é dominável, porém, não com severidade nem com brutalidade, porque quanto mais a tentamos dobrar, mais esperta ela fica e, com seus truques e armadilhas, nos dá a impressão de que a dominamos enquanto continua solta fazendo das suas.

A mente se domina com serenidade, lhe brindando com um ponto de apoio firme, mas subjetivo, para se enraizar, e através desse apoio redirecionar o fluxo de pensamentos, isto é, percepções.

ÁRIES: Procure usar os instrumentos que estão disponíveis para driblar as limitações, porque se você as enfrentar e pretender derrubar, provavelmente essas ficarão mais duras e insuperáveis. Contorne, drible, aí sim!

TOURO: Apesar das obrigações usuais que tomam uma boa parte do seu tempo, também há chances de você se divertir, quebrando a rotina. É hora de você se organizar para que caiba tudo dentro deste dia. Isso é totalmente possível.

GÊMEOS: Compreenda que o tempo não é uma medida cronológica apenas, porque também é fruto da percepção, e se você continua se convencendo de que não há tempo para satisfazer seus desejos, é isso mesmo que acontecerá.

CÂNCER: Nada a fazer diante dos prejuízos das pessoas, porque é impossível convencer ninguém a ampliar o entendimento sobre a vida. Passe por essa situação o mais rapidamente possível, sem tentar convencer ninguém.

LEÃO: Os primeiros sinais de que o futuro é auspicioso começam a se mostrar no horizonte. Ainda são sinais tênues e sutis, mas para sua alma ansiosa de se libertar das limitações, são suficientes. Só falta acreditar.

VIRGEM: Há pessoas que são impermeáveis a argumentos, por mais lúcidos e racionais que esses sejam. Diante delas, procure concordar com tudo e, em silêncio e discretamente, continuar fazendo seu jogo apesar delas. É por aí.

LIBRA: Mesmo que não seja possível fazer um jogo aberto, continue em frente tentando realizar seus intuitos, porque se houver pureza de intenção e aproveitamento das oportunidades, você conseguirá avançar bastante.

ESCORPIÃO: As pessoas se satisfazem com a teoria e, por isso, acham tudo fácil, porém, quem está na linha de frente com as mangas arregaçadas para fazer acontecer sabe que o processo envolve complexidades múltiplas. Ou não?

SAGITÁRIO: Continuar pensando significaria deixar de fazer o que está ao seu alcance. Chega uma hora em que, apesar de haver questões que precisariam de maior reflexão, é necessário seguir em frente e agir com praticidade.

CAPRICÓRNIO: A fé é como o pássaro que começa a cantar sem que o Sol ainda amanheça, porque pressente a chegada da luz sem, no entanto, haver qualquer sinal dela. Agarre-se você à fé, porque ela é segura e verdadeira.

AQUÁRIO: As limitações cansam e se não forem administradas com sabedoria, se transformam em alimento para a angústia. Sua alma não merece esse estado de coisas, então, seria o caso de aprender a usar as limitações ao seu favor.