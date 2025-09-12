OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (12/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Mercúrio em quincunce com Júpiter.

Oscar Quiroga

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 05:00

Por que acontecem coisas ruins às pessoas boas? Por que acontecem coisas boas às pessoas ruins? Nunca entenderemos direito a fortuna, e por mais que elaboremos teorias de merecimento e castigo, que tanto nos atormentam a consciência, na hora de a fortuna se manifestar ficamos surpresos.

É evidente que todos preferimos a boa fortuna do que o contrário, porque aspiramos a ser merecedores de todas as graças e bênçãos, mas de novo, todos conhecemos pessoas muito boas que foram vítimas de acidentes ou de violência injustificada.

A sorte é caprichosa e imprevisível, mas também pode ser tentada, porque se não nos mexemos e fazemos algo para a atrair, podemos ficar esperando uma eternidade em nossos confortáveis sofás sem que nada demais nem de menos aconteça. Tentar a sorte e preciso.

ÁRIES: A vida cotidiana é cheia de pequenas delícias que regozijam a alma, e que estão sempre ao alcance da mão. Procure desfrutar o quanto possível de tudo que é próximo, porque é aí que, agora, a magia da vida acontece.

TOURO: Agora é bom você se atrever um pouco mais do que o habitual, em nome de testar sua capacidade e alcance. Faça isso com total desapego dos resultados, porque do jeito que anda o mundo, nada é garantido. Nada.

GÊMEOS: A vida é dinâmica e sempre cheia de surpresas, e sua alma gosta, porém, há dias em que a alma também precisa se sentir segura, confortável, sem que nenhuma surpresa venha a lhe tirar o sossego. Isso também vale.

CÂNCER: O dinamismo que toma conta de sua alma há de ser aproveitado ao máximo, porque como tudo o mais, também vai passar. Não existia antes e não há garantia de que existirá amanhã, portanto, aproveitar é a pedida. Em frente.

LEÃO: De um jeito ou de outro, você comprovará que a vida continua graciosa e cheia de bênçãos. É que às vezes para fazer essa comprovação é preciso passar por épocas muito densas, nas quais parece estar tudo perdido.

VIRGEM: Este é um daqueles momentos que parecem mágicos, porque sua alma não precisa ficar pensando demais nem tendo cuidado para dar tudo certo. Com alegria e leveza, as coisas vão acontecendo e tudo é feito sem esforço.

LIBRA: Há horas em que quanto mais se faz força para algo acontecer, menos chances há de isso dar resultados positivos. Há outras horas, no entanto, como agora, que com poucos gestos e movimentos acontecem coisas demais.

ESCORPIÃO: Não se sabe o porquê, mas tudo indica que a mente guarda mais a memória das impressões ruins do que das boas. Porém, isso não significa que haja carência de coisas boas. Quando acontecem, é bom as desfrutar com intensidade.

SAGITÁRIO: A boa vontade não há de ser ingênua, porque sempre há por aí pessoas dispostas a se aproveitar dos semelhantes e lhes aplicar algum golpe. A boa vontade é sagrada, mas precisa ser acompanhada com um olhar sábio.

CAPRICÓRNIO: Os sorrisos tentadores não hão de ser rejeitados sumariamente, como se fossem perigosos. As expressões de simpatia produzem bons sentimentos, desde que não haja péssimas intenções por trás dessas.

AQUÁRIO: Quando as coisas complicam é desnecessário e contraproducente entrar em pânico. A complexidade do cenário é um chamado para sua alma racionalizar o que acontece e, a seguir, encontrar a solução que estiver ao alcance.