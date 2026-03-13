OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (13/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.

Oscar Quiroga

Publicado em 13 de março de 2026 às 05:00

Transforma tua angústia em energia de ação, decide intimamente não permitir que esse estado de ânimo atroz e abissal te tire da jogada, porque é completamente possível transformar a angústia em ação.

Fácil não é, mas é possível, só que tu precisas te erguer sobre teus pés, física e metaforicamente, para que o desânimo não te conduza à inação, que é indigna de tua condição humana.

Ainda que tenhas todos os argumentos para justificar teu desânimo, mesmo assim, se o decides e te movimentas com atrevimento, podes empreender as devidas ações, as quais, pelo menos, animarão teu desânimo.

Ninguém merece ser atropelado pela angústia e pelo desânimo, todos temos recursos íntimos para nos erguer e continuar em frente.

ÁRIES: Os sacrifícios que se tornam necessários neste momento são colossais, mas sem esses seria impossível fazer acontecer o que tem em mente. Pense no futuro a longo prazo, porque de imediato as limitações prevalecem.

TOURO: De vez em quando é preciso alçar um pouco a voz, porque de outra forma as pessoas continuariam distraídas e agora não é um momento em que você poderia deixar isso acontecer, já que há tanta coisa em jogo. Em frente.

GÊMEOS: Seu jogo está aberto e exposto, portanto, é melhor dar continuidade, porque voltar atrás neste momento seria um erro. As condições estão dadas para que você avance tudo que sua coragem suportar. É assim.

CÂNCER: Este é um momento em que você, tomando as iniciativas certas, pode transcender muito do que andou limitando seus movimentos. É preciso coragem para isso, e sua alma não carece dessa virtude. É só começar a fazer.

LEÃO: Os riscos são grandes, porém, esta é a hora de você fazer um corte profundo entre o antes e o depois, se livrando de pessoas e circunstâncias que só amarraram suas mãos nos tempos anteriores. Isso é necessário.

VIRGEM: Agora é quando as pessoas mostram sua verdadeira cara, ou melhor, é neste momento que você tem clareza suficiente para perceber com quem estava lidando. O encantamento diminui, ao mesmo tempo que aumenta a lucidez.

LIBRA: Ideal seria que houvesse a devida colaboração de todas as pessoas envolvidas em seus projetos e pretensões, porém, o espírito solidário é raro nos dias de hoje, o que é uma pena, porque só assim tudo daria certo.

ESCORPIÃO: Nem sempre dá para resolver as coisas com sabedoria, às vezes é preciso enfiar o pé na jaca e pagar o preço que isso representa, porque de um jeito meio atabalhoado as coisas parecem pegar no tranco e andar direito.

SAGITÁRIO: Para você se sentir realmente em casa, metaforicamente falando, é preciso que você tenha, anteriormente, identificado quais seriam as pessoas cuja companhia poderia lhe brindar com essa condição. É por aí.

CAPRICÓRNIO: Você precisa colocar sobre a mesa, com a maior clareza possível, as condições que acha essenciais para conseguir dar continuidade aos planos. Talvez as pessoas não gostem, mas faça mesmo assim.

AQUÁRIO: Importante mesmo é que você continue em frente com alegria e leveza. Para isso, é imprescindível tocar nos assuntos mais cabeludos, que deixam a alma nervosa, isto é, os financeiros. Mexa nisso em nome da alegria.