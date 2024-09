OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (13/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 05:00

Se os problemas que te atazanam não existem senão na tua mente, deves dar por certo que são de natureza moral, e isso é algo eminentemente humano, porque só nossa humanidade tem o poder de se preocupar, não com os fatos em si, mas com a irradiação de seus efeitos colaterais subjetivos e sutis, tais como o que as pessoas pensariam se soubessem o que pensamos ou desejamos, ou o dilema de algo ser certo ou errado.

Não se encontram dilemas morais em Anjos, Arcanjos ou nos seres elementais como gnomos, elfos e fadas, nem muito menos em animais, plantas ou minerais, porque em todos esses reinos seus participantes atuam de acordo com as forças que os constituem, ao passo que em nosso reino deve acontecer uma reorientação de consciência que só pode ser operada por efeito de uma decisão livre e íntima.

ÁRIES: Agora é possível superar discórdias e conflitos, mas alguém vai ter de tomar a iniciativa nesse sentido, porque os conflitos adquirem inércia e vão se propagando automaticamente se ninguém fizer algo diferente.

TOURO: É desnecessário fazer manobras sofisticadas para garantir seus interesses. Neste momento, sua alma recebe uma dose extra daquele mistério que chamamos de sorte, mas que se trata de sua estrela brilhando linda.

GÊMEOS: Se não houver nada a fazer, deixe assim, evite procurar sarna nova para se coçar, porque o tempo livre é o tempo onde sua alma pode ser mais ela mesma, afirmando os pés sobre a realidade do bem-estar, do bem viver.

CÂNCER: Por mais belos e elevados que sejam os sentimentos que habitam sua alma, nesta parte do caminho não será fácil encontrar com quem os compartilhar, porque as pessoas andam muito ensimesmadas em suas preocupações.

LEÃO: Ofereça seu apoio a quem realmente o merecer, e se poupe tomando distância das pessoas que, sabidamente, só lhe trarão dor de cabeça. Nesta parte do caminho você precisa se poupar e pensar mais no seu bem-estar.

VIRGEM: A sorte é um ingrediente caprichoso, que todos queremos presente de forma contínua em nossas vidas, mas que raramente dá as caras. Não seria sábio de sua parte contar com a sorte, mas sim, a aproveitar quando surgir.

LIBRA: É certo que há pessoas boas e pessoas más, e também é certo que elas andam misturadas, acotoveladas na mesma mesa de negócios ou nas reuniões familiares. Você precisa usar o discernimento para distinguir umas das outras.

ESCORPIÃO: Essas lindas imagens subjetivas que sua alma imagina e que produzem sensações prazerosas, seria melhor encontrar alguém com quem as compartilhar, porque dessa forma se multiplicariam. Eis o desafio atual.

SAGITÁRIO: Tudo depende do nível de cordialidade e elegância com que você fizer suas propostas, porque além de seus planos serem os melhores, você precisa se lembrar de que as pessoas gostam de ser seduzidas. É assim.

CAPRICÓRNIO: Agora é quando essas tarefas que você andou procrastinando podem ser completadas sem grande esforço, e além disso com bastante regozijo, não apenas por as finalizar, mas também porque você as vê com outros olhos.

AQUÁRIO: Permita-se sonhar sem freios nem limitações, porque é para isso que os sonhos estão disponíveis à nossa humanidade, para que desfrutemos da liberdade absoluta de levitar no infinito sem que isso nos provoque medo.