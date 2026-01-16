OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (16/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.

Oscar Quiroga

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 05:00

Na ascensão ao sucesso nós depositamos nossa fé na autonomia individual, construindo corpos malhados nas academias, nos munindo de diplomas e trabalhando de sol a sol, mas pagamos o preço de que nossas famílias, se sobreviverem, estão cheias de distorções, e nossas amizades são construídas em torno de interesses e não de empatia.

Na ascensão ao sucesso não há tempo para romance, só para sexo, e vamos perdendo de vista a confiança social, porque perdemos a fé de que exista um poder superior ao da autonomia individual, e não vamos nos dando conta de que nossas ansiedades, nossa solidão e consequente medo de toda e de qualquer intimidade se originam nessa ascensão.

A ascensão ao sucesso desprovida de boas e qualificadas relações sociais e amorosas está fadada ao fracasso, individual e coletivo.

ÁRIES: Ninguém sabe ao certo se a ambição seria uma virtude ou uma distorção, mas na prática se a ambição não pintar nos pensamentos a alma acaba se desmotivando para seguir em frente na ascensão e no progresso. É assim.

TOURO: Suas certezas são lúcidas, porém, não são convincentes ainda, pelo mero fato de que é impossível convencer quem quer que seja se a pessoa não está aberta para isso. Amadureça melhor suas certezas enquanto isso.

GÊMEOS: Investigar o que acontece é propício, mas tendo o cuidado de não invadir a privacidade alheia, porque se o movimento for descoberto as coisas se voltarão contra você e, certamente, não é nada disso que sua alma deseja.

CÂNCER: Difícil não se envolver em discórdias quando a alma se sente ofendida ou até insultada. Porém, do jeito que andam as coisas, se quiser poupar fôlego, melhor observar tudo isso com o maior distanciamento possível.

LEÃO: As pessoas não são instrumentos, mas podem servir para seus propósitos imediatos, e se por essas coisas estranhas da vida elas atrapalharem em vez de facilitarem, então você precisa as substituir por outras.

VIRGEM: Agora é quando sua alma pega impulso e se lança atrevidamente na direção de um futuro desejável sem, no entanto, saber direito como vai chegar lá. Esse é um detalhe apenas, desfrute da jornada, de cada passo.

LIBRA: Há palavras e gestos que lhe dão nos nervos, mas que, por enquanto, seria melhor deixar passar, porque se você for reagir a cada atitude que pareça provocação, então não sobrará tempo para mais nada. Isso não seria sábio.

ESCORPIÃO: A mente, definitivamente, não sabe como parar de pensar o que pensa, e em muitos casos desliza na direção de pensamentos que nem sequer aprecia. Agora é quando se torna imprescindível treinar o controle mental.

SAGITÁRIO: Entre caprichos e necessidades transita sua alma nesta parte do caminho, tendo de discernir se o que pretende adquirir é realmente necessário ou se não se trata de um capricho travestido de argumentos sensatos.

CAPRICÓRNIO: Agora é quando se torna propício você tomar as iniciativas que tiver em mente, porque mesmo que essas sejam eventualmente equivocadas, ao entrar em ação você encontrará a chance de as retificar. É por aí.

AQUÁRIO: Essas longas discussões que sua alma tem consigo mesma no silêncio barulhento do coração andam atingindo um ápice quase insuportável. Talvez tenha chegado a hora de encontrar alguém com quem conversar.