OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (20/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol ingressa em Áries; Mercúrio se afasta da Terra

Oscar Quiroga

Publicado em 20 de março de 2026 às 05:00

Perceberás que aqueles que se apropriam de argumentos insofismáveis para comprovar que ao humano só resta se conformar com sua insignificância, pois, diante da imensidão da Vida sua existência é frágil e vulnerável, são as mesmas pessoas que desprezam a humanidade e são pessimistas quanto à possível melhoria de nosso reino da natureza.

A natureza seria melhor sem o reino humano, dizem elas, ou que nunca o mundo foi tão cruel e desprezível quanto o é na atualidade, também afirmam, sem se atentar ao fato de suas afirmações serem sofismas.

Procura não te acomodar nesse lugar de moralidade superior mediante o qual condenas teus semelhantes e diferentes, a natureza sabe o que faz e o reino humano é uma necessidade, além do quê, o mundo atual é o melhor de todos que já ocorreram no passado. Feliz Ano Novo Astrológico!

ÁRIES: Para você se renovar é preciso aceitar que, em primeiro lugar, o sistema todo se apaga, e isso dá a sensação de que algo está errado. Porém, logo depois, o sistema todo acende de novo, dessa vez com força total.

TOURO: Este é o momento do ano para você se aprofundar em suas reflexões sobre o caminho andado até aqui, e sobre as perspectivas que fazem seu coração arder de vontade de realizar. O estado do mundo não ajuda, mas dá para fazer.

GÊMEOS: Socialize tudo que puder e aguentar, porque nesta parte do caminho sua alma pode fazer conexões que, apesar de não parecerem importantes de imediato, no futuro se revelarão muito úteis. Socializar é preciso.

CÂNCER: Coloque seus melhores planos em prática, porque nesta parte do caminho é propício você se expor um pouco mais do que o habitual, desconsiderando os temores que geralmente surgem numa hora dessas. Em frente.

LEÃO: As portas se abrem e isso provoca entusiasmo, mas também necessita de discernimento, porque não vai dar para você aproveitar todas as perspectivas ao mesmo tempo, é preciso saber selecionar direito as melhores.

VIRGEM: A intensidade que sua alma experimenta não é mera casualidade, porque nesta parte do caminho há tanta coisa em jogo que seria impossível você continuar vivendo como se nada demais acontecesse. É tudo muito intenso.

LIBRA: Os ajustes de contas que você precisar fazer com certas pessoas hão de ser colocados em marcha com muito cuidado, porque anda todo mundo sobressaltado e sem saber ao certo o que virá por aí. Faça tudo com diplomacia.

ESCORPIÃO: De pequeno em pequeno passo se trilha um longo caminho. Tenha isso em mente para não atropelar o tempo com sua vontade de que as coisas tenham resultados de imediato. É sábio se adaptar ao tempo necessário. Sábio.

SAGITÁRIO: Faça a sua vontade, mas também cuide para que, ao fazer sua vontade, você não atropele as vontades alheias. Entre o céu e a terra, nesse magnífico planeta em que o reino humano habita, há de haver lugar para todos.

CAPRICÓRNIO: Agora é o momento mais propício para você iniciar o processo de abandonar hábitos e rotinas do passado e se lançar ao futuro com o coração aberto e receptivo ao que der e vier, porque dará e virá muita coisa.

AQUÁRIO: Há muito assunto que merece reflexões mais profundas, e para isso sua alma há de investigar direito tudo que está envolvido, o que as pessoas fizeram e disseram, e qual seria seu verdadeiro papel na coisa toda.