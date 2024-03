OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (22/3); veja previsões para seu signo

Os exímios transgressores das regras, os que não se importam com as leis a não ser para satisfazer seus próprios caprichos em detrimento das pessoas que se esforçam para se ajustar às regras morais e práticas, vendo elas como fracas e descartáveis, esses são os criminosos.

Ao mesmo tempo, se as regras e leis do sistema produzem opressão aos muitos enquanto enriquecem alguns poucos, mesmo se correndo o risco de entrar na categoria de crime, Robin Hood saqueando os opressores para distribuir aos oprimidos se torna algo digno de admiração e incentivo.

O que precisa ser combatido com vigor e em nome do Divino é que os criminosos não tomem para si o papel de legislar, executar e policiar o mundo, porque isso incitaria, a médio prazo, uma enorme revolta que só culminaria com a barbárie generalizada.