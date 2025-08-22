OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (22/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol ingressa em Virgem.

22 de agosto de 2025

O fascínio de nossa humanidade pelos instrumentos, ferramentas e armas não conhece limite, justamente porque é através desses que nossa humanidade amplia seu alcance, desafia os limites.

Porém, nossa humanidade também viaja na maionese, sua lendária vaidade a faz imaginar que com cada instrumento descoberto ela se torna a todo-poderosa que pretende ser. Quando as primeiras peças de relojoaria foram inventadas, e nossa humanidade viu que podia fazer com que as coisas se movessem mecanicamente, logo pensou que dominava a vida.

Quando a eletricidade foi descoberta, nossa humanidade sentiu o mesmo, porque aplicava choques aos músculos mortos e esses se moviam. Agora com a Inteligência Artificial é a mesma coisa, e depois dela será outro instrumento que fará nossa humanidade se sentir todo-poderosa.

ÁRIES: Faça o que for melhor para você, sem se importar com que eventualmente chovam críticas pela atitude, porque quem critica é, com certeza, a pessoa que acha que as prerrogativas delas valem mais que as suas.

TOURO: De vez em quando dá um vazio como se nada do que tivesse feito até aqui valesse de verdade. Deixe passar, porque se não especular demais sobre essa estranha sensação, é certo que ela passará sem deixar rastros. Melhor não.

GÊMEOS: Hoje é um daqueles dias em que é melhor não ceder à tentação de discutir qualquer coisa que o valha, porque o fato pode crescer de tal maneira que fique descontrolado, e com certeza, não é nada disso que sua alma quer.

CÂNCER: Muitas pequenas mudanças estão a caminho, mas hoje é um daqueles dias em que é melhor não ficar especulando sobre o que isso seria, porque a mente é cheia de truques e armadilhas, e você acabaria imaginando o que não é.

LEÃO: Melhorar é algo que cada vez menos depende de sorte e mais de que você coloque em marcha as iniciativas que andou amadurecendo, mas que ainda não teve coragem de praticar. Não é hoje, mas é um dia desses qualquer.

VIRGEM: Serenidade. Tudo que você precisa no dia de hoje é serenidade, mas se ficar dependendo de circunstâncias ótimas para ficar nesse estado de ânimo, acontecerá tudo o contrário. A serenidade virá porque você a decide.

LIBRA: O ingrediente humano é complexo, mas totalmente necessário, e se de vez em quando dá vontade de se distanciar de todos porque só armam encrenca, a maioria dos momentos traz condições auspiciosas através dos relacionamentos.

ESCORPIÃO: Por mais que sua alma sempre suspeite de todas as pessoas, é de fundamental importância construir relacionamentos de confiança. Assim, você também será uma pessoa de confiança para quem se aproximar. É por aí.

SAGITÁRIO: Se tiver dúvidas a respeito do que seria melhor fazer hoje, declare feriado e se dedique a descansar, ou a atuar com total desapego pelos resultados. Dessa forma você não receberá o impacto da confusão reinante.

CAPRICÓRNIO: É bom que mentalmente você voe longe no futuro e se encante com as visões. É bom, porque isso alimenta bons sentimentos e deixa você com um humor muito melhor para tratar as pessoas próximas e distantes. Bom para todos.

AQUÁRIO: De alguma maneira você vai ter de dar uma virada radical nos acontecimentos, porque não seria sábio se acomodar na situação atual, apesar de parecer sensato. O que importa é manter vivo o espírito de aventura.