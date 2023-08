Horóscopo de sexta (25/8); veja previsões para seu signo

Entre os pensamentos enviesados que nossa humanidade produz a todo momento e as fofocas e maledicências que advertida e inadvertidamente são expressas, estamos sujeitos a existir dentro de uma atmosfera densa e pesada, que dificulta muito enxergarmos panoramas mais amplos ou objetivos mais elevados e nobres, em vez de nos dedicarmos a saber a intimidade alheia ou os equívocos que os outros cometem.



Somos atraídos às coisas erradas da mesma forma com que queremos ver o resultado de um acidente sem, no entanto, nos envolver em qualquer tipo de ajuda para mitigar os problemas.

Com um pouco mais de amor sábio deixaríamos de passar para frente as fofocas, elas morreriam em nós, e tampouco falaríamos mal das outras pessoas, mas as ajudaríamos dentro de nosso alcance.

ÁRIES: O contraponto é sempre importante, para sua alma lembrar que existem os "outros", as pessoas que fazem parte do seu caminho e que não necessariamente estão sintonizadas com seus planos o tempo inteiro. Têm vida própria.

TOURO: É fácil perder tempo, é simples procrastinar, sempre haverá bons argumentos para isso, porém, boas oportunidades se perdem dessa maneira. Agora você não vai querer perder o bonde, agora você vai querer participar.

GÊMEOS: As ações se resolvem invariavelmente em suas consequências, não há força no céu ou na terra que consiga impedir esse movimento. Portanto, para você fazer suas vontades sem ingenuidade, pense sempre no que virá depois.

CÂNCER: A honestidade não é necessariamente ofensiva, mas mesmo assim muitas pessoas não a preferem, e se fingem de ofendidas para cortar o assunto pela raiz e sair pela tangente. Expresse suas ideias e isso vai acontecer.

LEÃO: É desnecessário apelar para o conflito em nome de defender seus interesses, apenas faça o que seja pertinente a cada caso, sem se deter a discutir ou argumentar. É inútil tentar convencer quem quer que seja. Em frente.

VIRGEM: Os compromissos definem uma boa parte do caminho, por isso é importante prestar atenção agora, porque este é o momento em que uma boa parte do futuro encontra a chance de se definir, através dos compromissos.

LIBRA: O suspense não pode se estender muito mais, algo precisa ser feito para que a situação se resolva de algum jeito, não importa qual. Quebrar o gelo, se movimentar, fazer qualquer gesto vai ser melhor do que o suspense.

ESCORPIÃO: Você já se expôs o suficiente, a partir de agora será melhor adotar táticas mais discretas, deixando de dar a cara para bater e influenciando indiretamente as pessoas que podem agir em seu nome, mesmo sem o saber.

SAGITÁRIO: O caminho se estreita para que sua alma consiga definir os próximos passos. Este não é um momento propício para improvisar, agora é necessário você traçar estratégias e seguir planos, mesmo que temporariamente.

CAPRICÓRNIO: É propício você aproveitar ao máximo esta época de sua vida, porque ainda que o cenário seja muito diferente daquele que você idealizaria, mesmo assim há coisas importantes em andamento. Tudo muito auspicioso.

AQUÁRIO: Por mais preocupantes que sejam as circunstâncias, o que prevalecerá será o que seja feito, portanto, se você se dedicar com afinco a cumprir sua parte, tenha certeza de que, no fim, tudo dará certo.