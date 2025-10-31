Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Horóscopo de sexta (31/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto crescente em Aquário.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:00

O ser humano que pensa, observa e está em busca de ser mais e melhor do que hoje é, ou está em conflito com os tabus sociais que lhe impedem a satisfação de seus impulsos viscerais, ou atormentado porque se sente inferiorizado diante dos requerimentos para "ser alguém na vida", ou ainda acabrunhado pela solidão, já que não consegue algo fundamental, reconhecer o grupo de pessoas em quem confiar.

E nos tempos atuais se agrega uma crise mais profunda ainda, uma de natureza espiritual, por testemunharmos que os princípios éticos universais caíram em desgraça em todos os níveis, público e privado.

Portanto, evita carregar todas essas crises em tuas costas como se fosse uma experiência somente tua, abre teu coração e compreende com sabedoria as pessoas com que te relacionas, e elas te compreenderão também.

ÁRIES: Mesmo que as pessoas se desentendam, nesta parte do caminho são obrigadas a se unirem, gostando disso ou não. Apesar do enfado, isso serve para todo mundo treinar a capacidade de colaborar e congregar. É por aí.

TOURO: Busque e encontrará as pistas que servirão para você ter um trunfo na manga e poder, assim, negociar com muita mais autoridade tudo que é relativo às suas pretensões atuais. Não precisa ir muito fundo, as pistas são evidentes.

GÊMEOS: A mente fica desconcertada por não encontrar o fio da meada, mas eis que algumas palavras que você ouve aleatoriamente acabam servindo ao propósito de amarrar direito as ideações e concluir o que você andava pensando.

CÂNCER: A complexidade do cenário não há de assustar sua alma, mas a motivar a colocar a mão na massa e se dedicar a destrinchar tudo que acontece até chegar a alguma solução simples. Isso é totalmente possível. Em frente.

LEÃO: Quando as coisas são conversadas sem véus nem máscaras, colocando as cartas na mesa com o coração aberto, num primeiro momento pode haver certa comoção, mas a seguir você verá que nada melhor poderia ter sido feito.

VIRGEM: Poucas coisas bem feitas lhe brindarão com muita mais satisfação do que se você tentar fazer um montão de coisas, mas chegar ao fim do dia com a alma cansada e sem ter podido amarrar direito todas as pontas. Você escolhe.

LIBRA: De vez em quando a alma precisa dar uma de louca e tomar atitudes que para as pessoas parecerão surpreendentes, mas que são apenas uma estratégia para abrir passagem e movimentar a energia. Enlouquecer é necessário.

ESCORPIÃO: Apesar de você ter seus entendimentos muito bem enraizados, e por isso muito difíceis de modificar, acontecem coisas surpreendentes que desafiam a lógica e que ajudam você a encontrar pistas de outras possibilidades.

SAGITÁRIO: Agora é um daqueles momentos mágicos em que as negociações difíceis, sejam de ordem objetiva quanto subjetiva também, se tornam mais simples. Seria uma pena desperdiçar o momento se dispersando com assuntos vagos.

CAPRICÓRNIO: Dificilmente sua alma abriria mão do que pretende, mas é possível deixar de lado temporariamente as pretensões em nome de seguir a onda dominante do momento. Parece dispersão, mas você verá que não é assim.

AQUÁRIO: Aquela ajuda que não veio na hora em que você a necessitava é provável que se apresente agora, quando não é mais necessária. Assim são as coisas e piores ainda andam no tempo atual. Despreocupe-se, viva com leveza.

PEIXES: De alguma maneira se torna necessário escarafunchar na lata da vida interior em busca de todas essas coisas que ficaram sem satisfação nos tempos passados, para evitar que atrapalhem seus planos atuais de avanço.

Mais recentes

Imagem - Outubro Rosa: cuidar das mamas não basta

Outubro Rosa: cuidar das mamas não basta
Imagem - Vale projeta mega hubs de energia no radar do hidrogênio verde

Vale projeta mega hubs de energia no radar do hidrogênio verde
Imagem - Avon e a Equidade Racial: um compromisso além da beleza

Avon e a Equidade Racial: um compromisso além da beleza

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada