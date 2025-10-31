OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (31/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto crescente em Aquário.

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:00

O ser humano que pensa, observa e está em busca de ser mais e melhor do que hoje é, ou está em conflito com os tabus sociais que lhe impedem a satisfação de seus impulsos viscerais, ou atormentado porque se sente inferiorizado diante dos requerimentos para "ser alguém na vida", ou ainda acabrunhado pela solidão, já que não consegue algo fundamental, reconhecer o grupo de pessoas em quem confiar.

E nos tempos atuais se agrega uma crise mais profunda ainda, uma de natureza espiritual, por testemunharmos que os princípios éticos universais caíram em desgraça em todos os níveis, público e privado.

Portanto, evita carregar todas essas crises em tuas costas como se fosse uma experiência somente tua, abre teu coração e compreende com sabedoria as pessoas com que te relacionas, e elas te compreenderão também.

ÁRIES: Mesmo que as pessoas se desentendam, nesta parte do caminho são obrigadas a se unirem, gostando disso ou não. Apesar do enfado, isso serve para todo mundo treinar a capacidade de colaborar e congregar. É por aí.

TOURO: Busque e encontrará as pistas que servirão para você ter um trunfo na manga e poder, assim, negociar com muita mais autoridade tudo que é relativo às suas pretensões atuais. Não precisa ir muito fundo, as pistas são evidentes.

GÊMEOS: A mente fica desconcertada por não encontrar o fio da meada, mas eis que algumas palavras que você ouve aleatoriamente acabam servindo ao propósito de amarrar direito as ideações e concluir o que você andava pensando.

CÂNCER: A complexidade do cenário não há de assustar sua alma, mas a motivar a colocar a mão na massa e se dedicar a destrinchar tudo que acontece até chegar a alguma solução simples. Isso é totalmente possível. Em frente.

LEÃO: Quando as coisas são conversadas sem véus nem máscaras, colocando as cartas na mesa com o coração aberto, num primeiro momento pode haver certa comoção, mas a seguir você verá que nada melhor poderia ter sido feito.

VIRGEM: Poucas coisas bem feitas lhe brindarão com muita mais satisfação do que se você tentar fazer um montão de coisas, mas chegar ao fim do dia com a alma cansada e sem ter podido amarrar direito todas as pontas. Você escolhe.

LIBRA: De vez em quando a alma precisa dar uma de louca e tomar atitudes que para as pessoas parecerão surpreendentes, mas que são apenas uma estratégia para abrir passagem e movimentar a energia. Enlouquecer é necessário.

ESCORPIÃO: Apesar de você ter seus entendimentos muito bem enraizados, e por isso muito difíceis de modificar, acontecem coisas surpreendentes que desafiam a lógica e que ajudam você a encontrar pistas de outras possibilidades.

SAGITÁRIO: Agora é um daqueles momentos mágicos em que as negociações difíceis, sejam de ordem objetiva quanto subjetiva também, se tornam mais simples. Seria uma pena desperdiçar o momento se dispersando com assuntos vagos.

CAPRICÓRNIO: Dificilmente sua alma abriria mão do que pretende, mas é possível deixar de lado temporariamente as pretensões em nome de seguir a onda dominante do momento. Parece dispersão, mas você verá que não é assim.

AQUÁRIO: Aquela ajuda que não veio na hora em que você a necessitava é provável que se apresente agora, quando não é mais necessária. Assim são as coisas e piores ainda andam no tempo atual. Despreocupe-se, viva com leveza.