OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (3/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Plutão em sextil.

Oscar Quiroga

Publicado em 3 de maio de 2024 às 05:00

Certo seria, neste momento da história da civilização, que os que se pensam donos do mundo suspendessem de imediato a corrida armamentista em que se meteram para não haver necessidade de repetir o equívoco do século passado, mas os donos do mundo, como sempre, existem na certeza de serem ungidos para orquestrar uma reorganização geopolítica conquistada por bombardeios, miséria e degradação.

Felizmente, o reino espiritual se envolve nessa hora e intervém, não para deter as guerras, porque essas são decisões que devem partir dos próprios humanos que as inventaram, mas para as conduzir de tal maneira em que, apesar dos horrores e abominações que as guerras trazem consigo, ainda assim seja conservada a faísca que faz nossa humanidade preferir a paz, a concórdia e a convivência sábia entre todos.

ÁRIES: No fim, a pessoa escolhida pelo destino para tomar a iniciativa foi você. A vida dá voltas e mais voltas, a alma parece se perder e ficar desorientada de vez em quando, mas depois tudo retorna ao trilho certo.

TOURO: O que você fizer sem que as outras pessoas saibam precisa ser bem calculado, inclusive porque se a informação vazar sua alma ficará numa posição muito inconveniente. Tome as medidas pertinentes para garantir a discrição.

GÊMEOS: As pessoas sabem que unidas são mais fortes e melhores, mas ainda assim encontram inúmeros obstáculos para consolidar a união, principalmente nelas mesmas, porque ficam puxando a sardinha cada uma para seu lado.

CÂNCER: Teste sua força com confiança, sem necessidade de obter resultados positivos imediatos. Considere o seguinte, neste momento de sua vida há muita coisa envolvida, e as ramificações se revelarão com o tempo.

LEÃO: Melhor passar por cima dessas coisas que, de outra maneira, fariam você reagir e iniciar um conflito. Essa, com certeza, seria a pior maneira de passar por este momento, um conflito só faria você perder tempo.

VIRGEM: As complicações não são negativas, preservam sua mente em funcionamento lúcido e atento, mesmo quando acontecem coisas que distraem. Ninguém gosta de complicações, mas se acontecem, melhor aproveitar.

LIBRA: A ajuda de certas pessoas se mostrará muito pertinente, porque chegará na hora em que você não saberia mais o que fazer e, com certeza, iniciaria a descida àquele inferno de ansiedade que é melhor evitar e esquecer.

ESCORPIÃO: Esperar facilidades nesta parte do caminho seria ir atrás de ilusões. O panorama é complexo, à altura de suas pretensões, melhor você lidar com tudo adotando uma postura realista para conseguir dar conta do recado.

SAGITÁRIO: Agora é quando sua alma pode acelerar um pouco os acontecimentos, intervindo o quanto seja necessário, defendendo seus interesses e ao mesmo tempo plantando sementes estratégicas que germinem no futuro.

CAPRICÓRNIO: Defenda seus interesses, mas tenha cuidado para não atropelar os interesses alheios, porque as pessoas têm o mesmo direito de defender os interesses delas. Melhor conduzir tudo para evitar o conflito.

AQUÁRIO: Procure agir com rapidez, mas sem precipitação. A rapidez contempla eficiência e ordem, enquanto a precipitação sempre termina com trapalhadas maiores das que supostamente se tenta evitar. Rapidez sim, precipitação não.