OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (7/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Urano reingressa em Touro.

Oscar Quiroga

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 05:00

Por que as pessoas não se unem para que as grandes corporações e governos corruptos não as oprimam? É uma mistura de razões. Porque desconfiam umas das outras, porque não têm tempo para ficar filosofando, porque não acreditam na força da comunidade e, ao invés disso, depositam toda sua fé em que devam ser fortes individualmente, sem ajuda de ninguém.

Apesar de todos esses argumentos serem legítimos, ainda que parciais, a única salvação de nossa humanidade consiste em se organizar em pequenos grupos, com espírito comunitário, resistindo ao encantamento de sermos todos diferentes e que, por isso, só o indivíduo poderia salvar-se.

A organização em espírito comunitário não depende da destruição da força individual, mas da congregação das forças individuais para que, em grupo, as pessoas possam ser mais do que seriam individualmente.

ÁRIES: Sua percepção é ampla o suficiente para transcender o que acontece, porém, as emoções se apegam a um estado de conflito que, se desenvolvido ainda mais, vai acabar estreitando essa visão ampla. Melhor isso não.

TOURO: Enquanto você testemunha várias pessoas se dando mal ainda que tenham feito tudo certo, procure aproveitar o exemplo e fazer os devidos ajustes de rota, para evitar que se cometam os mesmos erros. Tudo dará certo.

GÊMEOS: Talvez seja mais sábio você seguir as orientações que certas pessoas oferecem do que continuar fazendo tudo do seu jeito. Pelo menos adote essa postura para verificar os resultados, e se beneficiar com a mudança.

CÂNCER: É tentador buscar a forma de matar dois coelhos com uma só cajadada, porém, essa não seria a melhor opção do momento. Não se trata de complicar tudo, mas de evitar o encantamento de facilidades que não seriam tais.

LEÃO: Suas certezas precisam ser passadas a limpo, para que não aconteça de você errar com toda a boa intenção do mundo, achando que entendeu tudo que acontece. Há muito mais entre o céu e a terra do que sua alma imagina.

VIRGEM: Quanto menos você abrir o jogo de suas verdadeiras intenções, mais a salvo sua alma ficará nesta parte do caminho e, em silêncio, conseguirá acertar na mosca, diferente do que aconteceria conversando abertamente.

LIBRA: Para você não se enredar nos erros que as pessoas cometem, mesmo que sem intenção maligna, é preciso clarear a percepção e se dispor a manter uma postura flexível o suficiente para mudar de rota a qualquer momento.

ESCORPIÃO: Quando pareça que o cenário está livre para você fazer o que quiser será a hora de reter o impulso por um instante, e amadurecer melhor a percepção, porque isso evitará que você enfie os pés pelas mãos.

SAGITÁRIO: Esses medos irracionais a que todo ser humano está submetido de vez em quando não precisam de demonstrações de força. Ao contrário, é necessário aprender a driblar com elegância a tentativa de intimidação subjetiva.

CAPRICÓRNIO: Ajustar-se ao que a razão informa pareceria ser a coisa certa, porém, se você mantiver o olho atento aos resultados perceberá que na teoria tudo é diferente da prática. Faça do seu jeito, sem razão alguma.

AQUÁRIO: É ótimo não ter de depender de ninguém para realizar seus propósitos, mas há hora certa para isso, que não parece ser a atual. Busque a colaboração solidária e você verá como as coisas ficam bem mais fáceis.