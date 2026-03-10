OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (10/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Plutão em sextil.

Oscar Quiroga

Publicado em 10 de março de 2026 às 05:00

Somos tão autocentrados que em nossa consciência privatizamos o Universo e, associados ao autoconhecimento, que é bom, em sua justa medida, mas péssimo se exagerado, buscamos nossa Lua em particular, nosso Sol, nossos planetas, nosso céu, nosso território privado.

De forma inevitável, isso nos provoca sofrimento, porque não há nada parecido com um Universo particular e privado, há o Universo, esse organismo colossal em que tudo e todos nos movimentamos e somos, e se o autoconhecimento fosse bem orientado, começaríamos por entender como funciona o Todo, para depois compreender nossa parte relativa.

Como não fazemos isso, toda vez que o Todo se manifesta com mais força, como agora, o resultado é experimentarmos uma angústia que é grande demais para merecer a privatização.

ÁRIES: Caberá a você congregar as pessoas que sejam úteis para seus planos, tendo em mente que, muito provavelmente, elas não se movimentem nessa direção e que, por isso, será necessário criar alguma estratégia nesse sentido.

TOURO: Aquilo que pareça fácil demais é porque realmente seria fácil demais para você acreditar. Evite enganos só porque sua alma tenha vontade de se livrar de assuntos o mais rapidamente possível. Caminho enganoso.

GÊMEOS: Agora dá para perceber com mais clareza o rumo das coisas, mas essa clareza não deve durar muito, portanto, ou você anota tudo que percebe, ou se dedica hoje exclusivamente a fazer tudo que seja percebido.

CÂNCER: Aceite os riscos e continue em frente, porque você perceberá que, enquanto não houver ação, os riscos parecem insuperáveis, mas quando você inicia a operação, as coisas se resolvem com mais facilidade do que o imaginado.

LEÃO: É agora que as coisas adquirem seu momento de dinamismo, e você verá que aquilo que estava emperrado há muito tempo, parece se movimentar como que por efeito de alguma estranha magia. A magia é tudo que você investiu.

VIRGEM: A complexidade do momento não há de ser desvalorizada, como se tudo fosse fácil e sob controle. O mundo, que é feito de pessoas, anda sobressaltado e pode mudar de rumo a qualquer momento. Tenha isso em mente.

LIBRA: Algumas pessoas ajudam, com certeza, o que é raro neste mundo louco em que existimos, porém, é assim mesmo. Sem muito alarde, há mãos amigas que contribuem ao seu bem-estar. Valorize essa condição, porque é rara.

ESCORPIÃO: Esclareça bem seus movimentos, para que as pessoas entendam direito o que você pretende, porque se você ficar fazendo mistério sobre o que, talvez, nem precisaria, haverá desconfiança e isso atrapalhará tudo. Melhor não.

SAGITÁRIO: Esses assuntos difíceis que você tem evitado, não vão se solucionar por si sós, mas tampouco seria o caso de sair atropelando tudo agora. Faça alguns acenos para dar início às coisas, sem grande alarde.

CAPRICÓRNIO: Procure fazer aquilo que seja necessário para garantir conforto e segurança, de modo que sua alma se sinta mais à vontade com tudo que precisa empreender nos próximos tempos. Está tudo certo num mundo incerto.

AQUÁRIO: Pequenos movimentos, em nome de ir aliviando o peso que se acumulou nos últimos tempos, serão mais eficientes do que você continuar esperando por uma grande tacada que resolva tudo. De pouco em pouco é melhor.