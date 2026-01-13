Acesse sua conta
Horóscopo de terça (13/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

  Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 05:00

Essa lista de ansiedades que te atormenta sem controle, surgindo a qualquer momento para obscurecer teu regozijo de viver, tem sua origem na normalidade de nossa civilização atual, que substituiu a interdependência social pela autonomia individual.

Pois bem, já que gostamos tanto de ciência e acreditamos nela como se fosse a palavra do Vaticano na Idade Média, temos provas suficientes para evidenciar que nenhum ser humano se sente realizado, nunca, contando apenas com seu poder pessoal; a ansiedade generalizada está aí como prova de que nossa humanidade reconhece que há algo fora da ordem.

Todos os sintomas, em última instância, são evidências saudáveis, o esforço de que tudo retorne à ordem, e a ansiedade, como sintoma, é a prova de que precisamos focar na ordem amorosa da sociedade.

ÁRIES: A alegria resolve tudo, mas ela não pode ser forçada, ou ela brota espontânea de algum lugar do coração subjetivo, ou ela será uma simulação que, depois, pesará na alma. A alegria resolve tudo, aguarde por ela.

TOURO: Aquilo que sua alma considerar sagrado há de ser protegido e guardado a sete chaves, somente compartilhado com as pessoas mais confiáveis de seu círculo de relacionamentos, ou talvez com nenhuma mesmo.

GÊMEOS: Controlar e dominar não são atitudes patológicas, todo ser humano, em nome da consistência, precisa ter autonomia suficiente para dominar a situação em que se envolve. Portanto, faça isso sem culpa nem remorso.

CÂNCER: Essas opiniões que sua alma recebe e que são emitidas como sentenças importantes, precisam ser passadas pelo crivo do discernimento, porque as pessoas falam como peritas sobre assuntos que desconhecem.

LEÃO: Às vezes não é necessário acontecer nada específico, às vezes a alma é tomada por pressentimentos tão belos e luminosos que se agarra a esses e, mesmo que o cenário seja ruim, ainda assim se sente na glória. É assim.

VIRGEM: Enquanto você seguir seu coração, verá que a dificuldade envolvida nos projetos que pretende realizar irá se tornando cada vez mais solucionável. É tudo uma questão de estado de ânimo e, também, do remédio certo.

LIBRA: Trate com indiferença essas velhas questões que sempre surgem nos momentos em que sua alma está prestes a criar uma reviravolta positiva. O passado nos condena, sempre, e é melhor o deixar onde ele pertence, atrás.

ESCORPIÃO: Assim que as pessoas pararem de falar e de opinar, procure um lugar de silêncio para refletir com objetividade em tudo que andou ouvindo, porque a ignorância e o conhecimento estão misturados neste momento.

SAGITÁRIO: Os recursos que você precisa estão disponíveis, desde que as contas que você tenha feito sejam realistas e objetivas, porque se as ilusões se misturarem nelas isso só atrasará o que poderia ser feito de imediato.

CAPRICÓRNIO: Sem conexões desinteressadas entre as pessoas, só resta o jogo de aproveitamento entre elas, o que é bastante legítimo, já que é assim que o mundo funciona, mas nada disso é necessariamente saudável, ou é?

AQUÁRIO: O que importa se no aqui e agora você ainda não consegue realizar tudo que pretende? O tempo é senhor da sabedoria, serve para amadurecer tudo que, num arranque de impulsividade, você colocaria em marcha sem saber.

PEIXES: A empatia anda sendo tratada como uma vulnerabilidade, mas isso provém das pessoas que têm medo de qualquer tipo de intimidade, já que trilham o caminho da independência material e da autonomia individual. Melhor não.

