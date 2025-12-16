OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (16/12); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Saturno em quadratura.

Oscar Quiroga

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 05:00

O crime organizado é uma potência econômica inegável, e como dinheiro é a divindade reverenciada dentro de todos os espectros religiosos e ateus, seria impossível que, ao longo do tempo, os lucros do crime não tivessem se misturado aos lucros produzidos dentro da legalidade.

Assim, chegamos a 2026 atingindo o ápice da cultura em que não se pode mais diferenciar facilmente o crime da legalidade porque, todo mundo sabe, havendo dinheiro suficiente de por meio para bancar escritórios de advocacia e mexendo nos pauzinhos aqui e lá, é possível se safar de qualquer crime, não acontecendo o mesmo com as pessoas comuns.

É nesse ritmo que a civilização deixa de merecer o nome que leva para se transformar numa paródia que só é capaz de aplicar a força da lei a quem tiver recursos financeiros escassos.

ÁRIES: Muitas coisas que ocorreram poderiam ter sido administradas de forma diferente, mais sábia talvez, mas a essa altura dos acontecimentos é melhor não enredar a mente com raciocínios de arrependimento. Bola para frente.

TOURO: Na hora em que era para tudo andar fluído e simples, as coisas se complicam, porém, não definitivamente, por isso, melhor não se apressar a amargar o coração por contrariedades que, com certeza, não serão duradouras.

GÊMEOS: As encrencas que as pessoas armam não devem ser socializadas, como se você fosse responsável direto pelo que elas fazem. É preciso separar as coisas com sabedoria para não assumir o dever de consertar o que não é seu.

CÂNCER: Nesta parte do caminho tudo, até as coisas mais miúdas, adquire um significado enorme, e é por isso que muitas pessoas se melindram com gestos e palavras que, de outra maneira, passariam despercebidos. Atenção a isso.

LEÃO: Querendo fazer a coisa certa, é imprescindível que você preste mais atenção do que a normal, porque as pessoas andam bastante desorientadas e nem sempre entendem os movimentos de boa vontade alheios. É por aí.

VIRGEM: Ainda que você encontre dificuldades no começo de seus projetos, isso não há de ser interpretado como um sinal de que nada dará certo. Melhor que as dificuldades aconteçam no início do que no fim. Tudo dará certo.

LIBRA: Em muitos casos, você complica as coisas inadvertidamente, com a boa intenção de se esclarecer. Acontece que no impulso do esclarecimento, você tenta identificar as pessoas que complicam, e aí começa todo o conflito.

ESCORPIÃO: Quando tudo pareça estar sob controle, procure revisar seus passos novamente, porque do jeito que as coisas andam, seria muito difícil que tudo estivesse mesmo sob controle Há uma dose enorme de imprevisibilidade.

SAGITÁRIO: Suas determinações hão de prevalecer, mas não na pancada, porque desse jeito as reações só complicariam a cena. Suas determinações prevalecerão na mesma medida em que sua alma saiba se movimentar com diplomacia.

CAPRICÓRNIO: Não há perspectiva de real descanso para a alma que fica se preocupando com questões que nem daria para acertar no momento. Procure se desvencilhar dessas preocupações da melhor maneira possível. Descansar.

AQUÁRIO: Quando as pessoas aconselharem você em certo sentido, mas com palavras de advertência e até assustadoras, procure respirar fundo e seguir em frente se orientando pela sua própria intuição. Nem todo conselho é bom.