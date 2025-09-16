OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (19/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Oscar Quiroga

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 05:00

Viver com medo e com vergonha de sentir medo é a normal e triste experiência humana, não porque nosso reino seja destinado a esse estado lamentável de existência, mas porque o crescimento, assim como também a transcendência não acontecem como efeito natural de termos nascido entre o céu e a terra, porém, como resultado de respondermos positivamente ao anseio íntimo de sermos maiores e mais sábios a cada dia.

O ser humano pode muito bem se acomodar a essa triste experiência de viver com medo e vergonha, porque a normalidade inerte nos protege e ampara, dando o conforto da maioria para nos espelharmos, mas nada disso nos salva de termos de conviver com a terrível sensação de que poderíamos ser muito mais do que somos, e de que isso não vai se desenvolver através de um golpe de sorte.

ÁRIES: Você tem os instrumentos certos em suas mãos, mas seguir em frente ou não com a ação recomendada não é algo que dependa de você ter todos os recursos disponíveis, mas de haver boa vontade em sua alma para tanto. Ou não?

TOURO: Preferir uma mentira agradável a uma verdade dura é um comportamento bastante difundido nos relacionamentos sociais, e dá para aguentar isso normalmente. Porém, este momento é diferente. Prefira a verdade.

GÊMEOS: Nem sempre as pessoas aplaudem a quem faz a coisa certa, porque o mundo está tão errado que ninguém sabe mais apreciar a retidão. Porém, ainda que fazer o certo não provoque aplausos, procure seguir por essa linha.

CÂNCER: Os assuntos importantes que estão na pauta podem não ser muito agradáveis e, por isso, sua alma tende a fugir na direção oposta. Faça esse ademão, porém, retorne à mesa de negociação para dar conta de sua parte.

LEÃO: Quando você segue a linha do cumprimento dos deveres, ainda que não tenha boa vontade nesse sentido, pelo menos consolida sua posição e fortalece seus argumentos para que, no futuro, não lhe façam cobranças indevidas.

VIRGEM: A sabedoria, infelizmente, é muito rara na juventude, não porque seja impossível, mas porque ainda não deu tempo de passar pelas experiências que amadurecem. Ser idoso, porém, tampouco garante sabedoria.

LIBRA: Os temores que você não confessa a ninguém e, talvez, nem sequer a sua própria alma, andam rondando por aí. Procure manter a presença de espírito, porque esses temores não hão de ser tomados como profecias. Nada disso.

ESCORPIÃO: O que as pessoas querem provavelmente não é o que você pretende, mas nesta parte do caminho seria estratégico você não apresentar oposição, porque o tiro sairia pela culatra. Adote uma postura diplomática.

SAGITÁRIO: Enquanto você seguir pela linha do cumprimento de tudo que recaiu sobre suas costas, não surgirão contratempos importantes. Porém, para isso, você precisa resistir à tentação de começar a fazer improvisações.

CAPRICÓRNIO: As palavras certas na hora certa, é assim que se desamarram os nós que prendem as pessoas a um estado de desentendimento que vai se tornando crônico. Agora, dizer as palavras certas não garante que as pessoas ouvirão.

AQUÁRIO: No meio das desagradáveis obrigações que você precisa cumprir há algo gracioso se desenvolvendo. Passe através de tudo que você precisa fazer por obrigação, evite se deter para se queixar, continue em frente. Há luz.