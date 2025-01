OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (21/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Plutão em conjunção.

Oscar Quiroga

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 02:00

Não importa quão boa e inocente seja a intenção com que atuemos, sempre irá surgir por aí alguém que não vai com a nossa cara, cara essa, é claro, da ideia que nós representamos para esse alguém, e não de como nós pensamos a nós mesmos.

Melhor passar o mais rapidamente possível por esses entreveros, porque não valem a pena, nem nunca valerão e, ao mesmo tempo, continuar tentando resolver a matemática do Universo que nos permita costurar todas as experiências objetivas e subjetivas em que estamos envolvidos, pressentindo haver algo maior, orientando a consciência nessa direção, sincronizando céu e terra em nossas presenças.

A consciência unificadora nos salva do labirinto de vaidades, do tóxico costume de olhar os outros com desdém.

ÁRIES: A importância das pessoas se mede através das conexões sociais que elas representam, porque cada conexão é uma porta de entrada a um mundo de oportunidades que, de outra maneira, seria mais difícil acessar. É por aí.

TOURO: A ambição é um ingrediente importante na construção do destino, porém, é um veneno que precisa ser dosado com muita sabedoria, porque por si mesmo desconhece limites, nunca se satisfaz, sempre busca novas conquistas.

GÊMEOS: As verdades precisam ser ditas em alto e bom som, mas não de forma agressiva, porque senão perdem seu efeito benéfico. As verdades precisam encontrar hora e lugar adequados para serem transmitidas com elegância.

CÂNCER: Dá vontade de chutar o balde e agir visceralmente numa hora dessas, mas, como sempre, há etiquetas e protocolos sociais que seria melhor respeitar, apesar dos pesares. É com essa tensão que a alma precisa lidar.

LEÃO: Estar sob o domínio de alguém não é o melhor dos cenários, porém, tenha em mente que essa condição é temporária, evitando assim entrar em conflito justo num momento em que sua alma não está com essa bola toda. Vai passar.

VIRGEM: As conversas atuais encerram potencialidades muito interessantes, mas é importante ter em mente que todas, sem exceção, requereriam muito trabalho para serem desenvolvidas. Cuide para ter consciência.

LIBRA: Tudo que você pretender terá algum custo, que nem sempre é medido em dinheiro, há custos subjetivos que é difícil avaliar, porém, mesmo assim existem e pesam bastante na construção do destino. É bom refletir sobre isso.

ESCORPIÃO: Agregar novas mentiras não ajudaria, ao contrário, complicaria ainda mais o cenário. Lidar com a verdade realista seria quase impossível, no entanto, é o que leva a buscar uma solução conciliatória.

SAGITÁRIO: Agora que sua mente se esclareceu o suficiente para ver as coisas como elas são, e não como deveriam ser, é propício silenciar as críticas, porque da construção desse cenário fantasioso todos colaboramos.

CAPRICÓRNIO: Se por acaso sua alma se sentir obrigada a fazer algo, respire fundo e reflita, porque ainda que a ação pareça urgente e inevitável, sempre haverá alternativas disponíveis, diferentes das que se apresentam.

AQUÁRIO: Ainda que suas motivações não sejam muito claras, procure se focar nas pretensões mais ardentes do seu coração e aproveitar o momento para tomar algumas atitudes que as aproximem da realização prática. É tudo possível.