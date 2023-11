Horóscopo de terça (21/11); veja previsões para seu signo

Põe a mão no coração e responde com sinceridade, o que preferirias? A glória excitante de contemplar a destruição de teus inimigos? Ou a serenidade burocrática das negociações com os adversários para encontrar lugar para todos e acomodar as divergências da melhor forma possível?



Responder a essas perguntas com sinceridade implica em não tentares formular teus argumentos para te adequar ao que agradaria a tais ou quais pessoas que te servem de referência e com as quais te identificas, mas buscar as respostas no teu real e visceral funcionamento, naquilo que serias e farias caso pudesses agir no anonimato, sem ninguém censurando tuas escolhas