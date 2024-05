Horóscopo de terça (21/5); veja previsões para seu signo

Todos temos nossos momentos de vulnerabilidade e só nós, na intimidade, sabemos o quanto esses nos aterrorizam, porque conhecemos também o olhar predador que se aproveita das vulnerabilidades para lesar e manipular, e como, infelizmente, o mundo parece estar nas mãos dos predadores, se evoca a perspectiva de as vulnerabilidades se unirem e derem à luz essa força que os predadores temem, porque é sua vulnerabilidades.

Sim! Todos somos vulneráveis, até os predadores têm sua vulnerabilidade e essa radica na perspectiva de que os vulneráveis oprimidos se levantem em união contra os que nesse momento particular da história, geral e individual, significam os predadores.

ÁRIES: Está tudo bem, mas à beira do precipício, o que requer de sua alma uma presença de espírito redobrada para não ceder à vertigem. O equilíbrio há de ser dinâmico, um passo após o outro, com a maior graça possível.

TOURO: É preciso muita presença de espírito para administrar a realidade atual, e vale a pena assumir essa postura, porque de uma maneira ou de outra, você chegou até aqui e agora com a alma motivada por pretensões concretas.

GÊMEOS: Difícil as pessoas ajudarem, mas se, pelo menos, não atrapalharem, isso ajudará bastante. Procure você também assumir uma postura que facilite a vida de todas as pessoas envolvidas, com leveza e alegria.