OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (24/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

Oscar Quiroga

Publicado em 24 de março de 2026 às 05:00

Viver na civilização é investir tempo tentando ser pertinentes, desempenhando papéis com os quais não concordamos, mas aos quais nos submetemos em nome de "sermos alguém", ou de, pelo menos, não passarmos por entidades subversivas da ordem reinante.

Se a vida na civilização fosse tudo que um ser humano precisa, então não haveria desânimo em ninguém, mas o desânimo existe e se tornou epidémico ao longo dos anos, porque sermos quem somos não se satisfaz em sermos pertinentes a uma civilização.

Pressentimos haver mais, o que nos motiva a trilharmos caminhos espirituais em busca de alimento para a alma, que não é identificada como real pelos parâmetros da civilização, e como as religiões estão decadentes, não há um lugar específico para encontrar esse alimento.

ÁRIES: Mais uma vez, você terá de liderar a situação para motivar as pessoas que, cheias de temores e dúvidas, ainda não contribuem do jeito que elas são capazes. Tome a iniciativa e elas seguirão seus passos, com certeza.

TOURO: A confiança é uma moeda rara nos relacionamentos, porque as pessoas andam com muito medo e se fecham em si mesmas. Porém, o que poderia ser uma manobra de sobrevivência se volta contra elas. É preciso confiar.

GÊMEOS: Escolher direito as pessoas que você vai envolver em seus projetos de vida, sejam esses profissionais ou íntimos, é a questão mais importante, porque as pessoas podem ajudar, mas também atrapalhar muito. É assim.

CÂNCER: Enquanto você preservar o ritmo da atividade, mesmo que você não veja resultados imediatos, perceberá que sua ansiedade diminui e que o temor de tudo dar errado vai desaparecendo como que por artes mágicas. Em frente.

LEÃO: Superar os perrengues e contrariedades que atormentaram você durante um bom tempo é um objetivo muito perto de ser realizado. Procure prestar toda a atenção possível para que a oportunidade não seja perdida. Isso não.

VIRGEM: É muita coisa para arrumar e colocar em ordem, mas isso não há de eclipsar o que este momento apresenta para você, a oportunidade de você fazer uma enorme transformação e adquirir mais autonomia no futuro. Em frente.

LIBRA: Use o discernimento, esse poder da mente que é capaz de selecionar, para distinguir as pessoas que ajudarão e serão positivas para seus projetos, porque elas estão misturadas com outras, que é melhor perder.

ESCORPIÃO: Agora é um momento de sua vida em que tudo está se transformando de um jeito diferente de como você experimentou as transformações no passado. Dessa vez, tudo acontece sem terremotos demolidores.

SAGITÁRIO: Ao você se apressar para colocar tudo em prática, mesmo se atrapalhando um pouco, você ganha a oportunidade de comprovar se as promessas que as pessoas fazem são verdadeiras ou se elas são pura fantasia.

CAPRICÓRNIO: Todas as mudanças que andam acontecendo se sintonizam muito bem com seus anseios íntimos e, por isso, precisam ser aproveitadas para consolidar uma visão da realidade que veio para ficar e se expressar com vigor.

AQUÁRIO: As conversas são promissoras, mas é necessário superar a etapa das promessas, para que sua alma não fique esperando resultados de onde não vai vir absolutamente nada. Use o discernimento para selecionar as conversas.