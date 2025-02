OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (25/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Saturno em conjunção.

O medo nos torna rigorosos e assustadores, parecemos feras acuadas preparadas para ir em cima de quem atravessar nosso caminho, e isso denuncia que interiormente somos ainda crianças assustadas com a complexidade do mundo, que nos sentimos desqualificadas para viver com a alegria leve com que a compreensão amorosa nos brinda. >