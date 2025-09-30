OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (30/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto crescente em Capricórnio.

Oscar Quiroga

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 05:00

Por mais atrapalhados que sejam os resultados de teu atrevimento, cada atitude que tomares para transcender a escravidão do medo te brindará com o reconhecimento de um poder que antes parecia inatingível.

Evidentemente, a escravidão que o medo impõe não se transcende do dia para a noite nem tampouco com algum evento imersivo de final de semana, orientado por alguma pessoa que posa de atrevida, mas que é escravizada pelo medo como tu.

O caminho da transcendência do medo se baseia na eternidade, na confiança de que, se tu te armas de boa vontade e ousadia, sem te apegar aos resultados imediatos, mas desenhando um futuro sem fim, e colocas em prática a sabedoria que substitui o medo, comprovarás que as pessoas com que te relacionas enxergam algo diferente em ti, sem saber o que é.

ÁRIES: O que você oferece é muito valioso, mas as pessoas tendem a tratar como se não fosse nada demais, ou como algo superficial Isso, com certeza, não vai agradar você, mas seria bom evitar reações exageradas. Melhor assim.

TOURO: Os instrumentos não funcionam por si sós, é preciso que você aprenda a usar os que estão disponíveis e que, com a alma cheia de boa vontade, você os aproveite para colocar em prática suas pretensões. Instrumentos.

GÊMEOS: É importante você ter em mente o quanto vai custar se envolver nas experiências que tem em mente, porque o custo é inevitável, por mais que você não veja isso como um fator a ser considerado na atualidade. Tudo tem preço.

CÂNCER: A alegria é sempre boa, mas de vez em quando pode motivar atitudes precipitadas quando, na verdade, seria hora de observar com mais cautela o que acontece e, depois, tomar decisões mais sensatas. É uma questão de escolha.

LEÃO: Ah! Se fosse possível calar a mente, que serenidade! Porém, a mente é tagarela, ela não para em momento algum. O assunto não é parar a mente, mas a conduzir voluntariamente ao objetivo pretendido, com menos distrações.

VIRGEM: Este é um momento que envolve perspectivas de melhoras financeiras, porém, não de uma forma imediata, como sua alma gostaria, mas como resultado de você se envolver nas negociações em andamento. Tudo certo.

LIBRA: Qualquer pessoa medianamente inteligente é feita de desejos que se contradizem entre si, e não há nenhuma obrigação para atuar de forma coerente. Tenha isso em mente nesta parte do caminho, para atuar com liberdade.

ESCORPIÃO: O que você anda percebendo é real, mas não dá para compartilhar com ninguém por enquanto, porque provavelmente não é tão transcendental quanto parece agora. São percepções passageiras, sem importância.

SAGITÁRIO: O exagero emotivo das pessoas não contagia você nesta parte do caminho, mas é preciso deixar que elas façam o que quiserem, sem as criticar. A alegria alheia é boa, mesmo que por motivos que não tenham importância.

CAPRICÓRNIO: Sempre haverá muitas maneiras de encarar um assunto ou resolver uma tarefa, e sempre, também, haverá pessoas que dirão que somente o que elas opinam está certo. No meio de tudo isso, sua alma decide.

AQUÁRIO: Cuide para preservar a graça, porque no meio de tanta coisa acontecendo, somando-se a isso a vontade louca que sua alma tem de viver novas aventuras, pode acabar acontecendo de confundir aventura com encrenca.