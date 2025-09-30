COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Criticada por especialistas, contratação via Reda dispara no governo da Bahia em 2025; veja os números

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 05:30

Nos últimos cinco anos, o recorde negativo ocorreu em 2022, último ano da gestão Rui Costa (PT), quando foram admitidos 10.270 servidores temporários Crédito: Arte/ChatGPT

Depois de registrar queda nos dois primeiros anos do governo Jerônimo Rodrigues (PT), o número de contratações por Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) voltou a crescer de forma expressiva em 2025. O modelo de contratação temporária, que deveria ser uma exceção, tem se consolidado como regra na administração estadual.

Entre 2023 e 2024, as vagas temporárias caíram de 6.531 para 3.531. Já neste ano, segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA), o total saltou para 6.873 contratados via Reda. Nos últimos cinco anos, o recorde negativo ocorreu em 2022, último ano da gestão Rui Costa (PT), quando foram admitidos 10.270 servidores temporários - movimento que, à época, foi associado ao uso da máquina pública no processo eleitoral que garantiu a eleição do sucessor.

O contrato via Reda tem duração inicial de até dois anos e pode ser renovado uma única vez, pelo mesmo período, totalizando no máximo quatro anos. Especialistas alertam que a prática excessiva levanta preocupações sobre a capacidade do Estado de planejar a longo prazo, compromete a continuidade de políticas públicas em áreas sensíveis e contribui para a desvalorização das carreiras estruturadas do serviço público.

Tarcísio ainda no radar da oposição

Apesar dos rumores de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teria desistido da disputa presidencial de 2026, a oposição baiana mantém firme a convicção de que ele será candidato ao Palácio do Planalto. A leitura é de que Tarcísio segue sendo o nome mais competitivo da direita para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que buscará a reeleição.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), é reconhecido como um bom quadro, mas não teria a mesma capacidade de unir todas as forças da direita e centro-direita. Caso Tarcísio fique fora do páreo, a avaliação é que o campo oposicionista se fragmente entre quatro nomes: Ronaldo Caiado (União Brasil), Ratinho Júnior, Romeu Zema (Novo) e um representante indicado por Jair Bolsonaro (PL) - seja Eduardo ou Michelle.

Missão internacional

ACM Neto se reuniu com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, na semana passada Crédito: Divulgação