Criticada por especialistas, contratação via Reda dispara no governo da Bahia em 2025; veja os números

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 05:30
Depois de registrar queda nos dois primeiros anos do governo Jerônimo Rodrigues (PT), o número de contratações por Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) voltou a crescer de forma expressiva em 2025. O modelo de contratação temporária, que deveria ser uma exceção, tem se consolidado como regra na administração estadual.
Entre 2023 e 2024, as vagas temporárias caíram de 6.531 para 3.531. Já neste ano, segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA), o total saltou para 6.873 contratados via Reda. Nos últimos cinco anos, o recorde negativo ocorreu em 2022, último ano da gestão Rui Costa (PT), quando foram admitidos 10.270 servidores temporários - movimento que, à época, foi associado ao uso da máquina pública no processo eleitoral que garantiu a eleição do sucessor.
O contrato via Reda tem duração inicial de até dois anos e pode ser renovado uma única vez, pelo mesmo período, totalizando no máximo quatro anos. Especialistas alertam que a prática excessiva levanta preocupações sobre a capacidade do Estado de planejar a longo prazo, compromete a continuidade de políticas públicas em áreas sensíveis e contribui para a desvalorização das carreiras estruturadas do serviço público.
Tarcísio ainda no radar da oposição
Apesar dos rumores de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teria desistido da disputa presidencial de 2026, a oposição baiana mantém firme a convicção de que ele será candidato ao Palácio do Planalto. A leitura é de que Tarcísio segue sendo o nome mais competitivo da direita para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que buscará a reeleição.
O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), é reconhecido como um bom quadro, mas não teria a mesma capacidade de unir todas as forças da direita e centro-direita. Caso Tarcísio fique fora do páreo, a avaliação é que o campo oposicionista se fragmente entre quatro nomes: Ronaldo Caiado (União Brasil), Ratinho Júnior, Romeu Zema (Novo) e um representante indicado por Jair Bolsonaro (PL) - seja Eduardo ou Michelle.
Missão internacional
O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, embarca no dia 18 de outubro para a China, acompanhado de lideranças do partido. A missão tem como objetivo conhecer experiências bem-sucedidas na gestão pública do país asiático. Na agenda, estão previstos encontros e visitas técnicas em áreas como infraestrutura verde, serviços digitais, inovação em segurança e videomonitoramento, além de soluções em inteligência artificial e big data.