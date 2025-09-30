Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Criticada por especialistas, contratação via Reda dispara no governo da Bahia em 2025; veja os números

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 05:30

Nos últimos cinco anos, o recorde negativo ocorreu em 2022, último ano da gestão Rui Costa (PT), quando foram admitidos 10.270 servidores temporários
Nos últimos cinco anos, o recorde negativo ocorreu em 2022, último ano da gestão Rui Costa (PT), quando foram admitidos 10.270 servidores temporários Crédito: Arte/ChatGPT

Depois de registrar queda nos dois primeiros anos do governo Jerônimo Rodrigues (PT), o número de contratações por Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) voltou a crescer de forma expressiva em 2025. O modelo de contratação temporária, que deveria ser uma exceção, tem se consolidado como regra na administração estadual.

Entre 2023 e 2024, as vagas temporárias caíram de 6.531 para 3.531. Já neste ano, segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA), o total saltou para 6.873 contratados via Reda. Nos últimos cinco anos, o recorde negativo ocorreu em 2022, último ano da gestão Rui Costa (PT), quando foram admitidos 10.270 servidores temporários - movimento que, à época, foi associado ao uso da máquina pública no processo eleitoral que garantiu a eleição do sucessor.

O contrato via Reda tem duração inicial de até dois anos e pode ser renovado uma única vez, pelo mesmo período, totalizando no máximo quatro anos. Especialistas alertam que a prática excessiva levanta preocupações sobre a capacidade do Estado de planejar a longo prazo, compromete a continuidade de políticas públicas em áreas sensíveis e contribui para a desvalorização das carreiras estruturadas do serviço público.

Tarcísio ainda no radar da oposição

Apesar dos rumores de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teria desistido da disputa presidencial de 2026, a oposição baiana mantém firme a convicção de que ele será candidato ao Palácio do Planalto. A leitura é de que Tarcísio segue sendo o nome mais competitivo da direita para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que buscará a reeleição.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), é reconhecido como um bom quadro, mas não teria a mesma capacidade de unir todas as forças da direita e centro-direita. Caso Tarcísio fique fora do páreo, a avaliação é que o campo oposicionista se fragmente entre quatro nomes: Ronaldo Caiado (União Brasil), Ratinho Júnior, Romeu Zema (Novo) e um representante indicado por Jair Bolsonaro (PL) - seja Eduardo ou Michelle.

Missão internacional

ACM Neto embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao
ACM Neto se reuniu com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, na semana passada Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, embarca no dia 18 de outubro para a China, acompanhado de lideranças do partido. A missão tem como objetivo conhecer experiências bem-sucedidas na gestão pública do país asiático. Na agenda, estão previstos encontros e visitas técnicas em áreas como infraestrutura verde, serviços digitais, inovação em segurança e videomonitoramento, além de soluções em inteligência artificial e big data.

Mais recentes

Imagem - Como fica a saúde mental depois de setembro?

Como fica a saúde mental depois de setembro?
Imagem - Com 85% de acerto, IA revoluciona diagnósticos complexos e transforma o papel do médico

Com 85% de acerto, IA revoluciona diagnósticos complexos e transforma o papel do médico
Imagem - Mais de R$ 4 bilhões: vereador preso comandaria núcleo na 'lavagem' de dinheiro para o tráfico

Mais de R$ 4 bilhões: vereador preso comandaria núcleo na 'lavagem' de dinheiro para o tráfico

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é preso com 14 identidades falsas em carro de luxo na Região Metropolitana
01

Homem é preso com 14 identidades falsas em carro de luxo na Região Metropolitana

Imagem - Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público
02

Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
03

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito
04

A Fazenda 17: quem é Tamires Assis, a modelo agredida por baiano que é ex de Davi Brito