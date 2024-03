Oscar Quiroga

Horóscopo de terça (5/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.

Publicado em 5 de março de 2024 às 05:00

Na linha de frente do destino, onde acontece eternamente a luta entre a ignorância e o pressentimento, estamos todos sós, porque ninguém ocupa o lugar de outrem no Universo, cada um de nós é o centro dramático de sua própria dimensão existencial, e enquanto a ignorância continua sendo maior do que o pressentimento, e por ela não percebemos a interconexão de tudo e todos, continuamos experimentando essa solidão insondável.

Essa é a única ilusão que nos assombra, a de estarmos sós e à própria sorte no infinito da Vida, eis nossa ignorância suprema, e porque confiamos mais na ignorância da Vida do que no pressentimento, continuamos também cambaleando na ilusão dessa solidão que é autoimposta, porque na realidade, somos, como tudo o mais no Universo, um componente de um desenho maior do qual somos parte integrante.

ÁRIES: O sonho é sonho e sempre será ele mesmo, de uma natureza que não cabe completamente na realidade concreta. Porém, sempre será possível se aproximar de forma constante ao sonho, e em alguns momentos estar ao alcance.

TOURO: O que você conseguir compreender do que acontece e está em marcha será também o que você conseguirá aproveitar. Amplie seu entendimento, que sua mente seja ampla o suficiente para que o mundo inteiro caiba nela.

GÊMEOS: Invista tempo e vitalidade naquilo que você pretende, e procure não abrir o jogo completo a ninguém, você pode falar uma parte para uma pessoa, outra parte para outra diferente, e só você conhecer o panorama completo.

CÂNCER: O futuro existe, é tão real quanto o passado, e de nada adianta recorrer a chavões para afirmar que só o presente existe, sua alma continuará, assim mesmo, conversando com futuro e passado, porque ambos existem.

LEÃO: A dimensão dos sonhos e da imaginação é infinita, e parece muito próxima da realidade concreta, e talvez o esteja, mas entre o sonho e a concretização há toda uma disciplina a ser aplicada cotidianamente para acontecer.

VIRGEM: Os encontros que andam acontecendo são muito ricos em potencialidades, é preciso amadurecer e os conduzir de tal maneira que não se perca o foco, pois, o que interessa é que algo concreto resulte desses.

LIBRA: A ordem está em andamento, ainda que pareça o contrário. É que as coisas se arrumam de um jeito completamente diferente do que imaginado, mas isso não significa que seja pior, apenas tem outros parâmetros.

ESCORPIÃO: Você fará o que pretende, quanto a isso não há de haver dúvidas. A questão toda gira em torno de como você se aproximará de suas pretensões e as fará acontecer? A qualidade do caminho determina o destino.

SAGITÁRIO: Controlar o que acontece para ter tudo sob seu domínio, não há nada de patológico nisso, apenas o jogo do destino, no qual se não é você que movimenta as peças é porque você é uma peça movimentada por outrem.

CAPRICÓRNIO: Você tem um papel a cumprir, um certo protagonismo na história em andamento, e por isso lhe cabe tomar as iniciativas pertinentes a cada caso, dentro do seu alcance, mas também aceitando desafios.

AQUÁRIO: O dinheiro é apenas um instrumento do poder, não é o poder em si mesmo. Concentre sua atenção no poder que faz o dinheiro acontecer, porque é aí que se encontra o manancial da vida eterna, a cornucópia, o todo.