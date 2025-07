HORÓSCOPO

Horóscopo de terça (8/7); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce Vazia em Sagitário

Oscar Quiroga

Publicado em 8 de julho de 2025 às 06:00

Do jeito que o mundo vai, tratando as guerras como se fossem um esporte em que o povo se diverte nas redes sociais como se estivesse no Coliseu, deslegitimando o time adversário de sua escolha, demonizando quem representa o mal do momento e, sem nenhum pudor, usando dois pesos e duas medidas para julgar os "outros", não há perspectiva imediata de entendimento e de construção de relacionamentos de solidariedade, e isso não porque a opção seja inexistente.>

Contudo, as paixões viscerais são confortáveis, porque nelas nossa humanidade não pensa, enquanto para se congregar é preciso usar a boa vontade para se elevar acima do Coliseu. Hoje é um dia inteiro de Lua Vazia, irritar-se é garantido por inércia, enquanto compreender tudo com sabedoria só pode ocorrer por uma escolha de boa vontade.>

ÁRIES: Essas ideias loucas que você pretende colocar em prática o quanto antes precisam ser amadurecidas mais um pouco ainda. Ganhe tempo, evite a precipitação, principalmente num dia como hoje, em que é tudo muito incerto.>

TOURO: A mente faz jogadas sujas, porque mesmo estando tudo bem e não havendo sinais de qualquer coisa errada, ainda assim prefere ficar construindo histórias paranoicas de coisas que nunca irão acontecer. Saia dessa.>

GÊMEOS: De vez em quando a companhia das pessoas que normalmente serviriam para sua alma se sentir segura e confiante acaba dando o resultado contrário. Acontecendo isso, o melhor a fazer é sair pela tangente.>

CÂNCER: Quando as coisas que deveriam funcionar sem nem mesmo você prestar atenção decidem quebrar todas ao mesmo tempo, tome isso como um sinal de que sua alma deve desacelerar e entrar no modo despreocupação. É assim.>

LEÃO: Tome o dia para pensar bem nos próximos passos que dará, mas se contenha, porque nenhuma precipitação daria certo neste momento, mesmo que seus planos sejam maravilhosos e sua vontade a melhor do Universo. Contenção.>

VIRGEM: Hoje não é dia propício para concluir nada nem muito menos para dar início a qualquer coisa que o valha. Hoje é um dia que serve, ou para desmarcar tudo e se despreocupar, ou apenas dar continuidade à normalidade.>

LIBRA: O nervosismo generalizado é intoxicante, por isso, tente tomar distância de tudo e de todos para manter a cabeça e o coração nos lugares certos. Se há algo que você não precisa é se contaminar com esse estado de coisas.>

ESCORPIÃO: A medida de segurança que ajuda sua alma a se sentir confortável e confiante pode estar fora do ar neste momento e, assim, a ansiedade ocupa seu lugar. Trate sua ansiedade tão mal quanto ela trata você.>

SAGITÁRIO: As iniciativas que pareceria urgente tomar precisam ser amadurecidas mais um pouco ainda, portanto, deixe de lado a urgência, que é amiga da ansiedade, e se dedique a pensar melhor sobre tudo que acontece.>

CAPRICÓRNIO: Valerá a pena você preferir a solidão do que se obrigar a estar na companhia de quem quer que seja, só porque haveria compromissos assumidos com essas pessoas. Desmarcar os compromissos, se possível, seria bom.>

AQUÁRIO: As pessoas ajudam, mas as mesmas pessoas que ajudam podem, eventualmente, atrapalhar muito, e isso não porque tenham mudado de caráter, mas porque acontecem coisas que as deixam desorientadas. Tolerância.>