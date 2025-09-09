OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (9/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Áries.

Oscar Quiroga

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 05:00

Todos os seres humanos têm muito mais em comum do que de diferente, porém, como do Uno viemos e por isso todos nos sentimos únicos, preferimos destacar as diferenças do que as semelhanças, e como resultado vivemos em conflito sem que haja real necessidade de isso ser assim.

Todos respiramos, todos precisamos de alimento, todos passamos por períodos densos e alegres, nos relacionamos, temos ambições e aspirações, enfim, a lista de nossas semelhanças é absurdamente longa, enquanto as diferenças se limitam à maneira com que administramos as experiências que, no frigir dos ovos, são comuns a todos.

Poderíamos, por isso, nos entendermos e apoiarmos mutuamente, temos tudo ao nosso favor para isso, mas surpreendentemente usamos nosso livre arbítrio para o contrário, para viver em conflito.

ÁRIES: Já que é para tomar alguma iniciativa, sua alma é a mais adequada para iniciar o movimento. A questão reside em que tipo de iniciativa tomar, que destino perseguir, e o que fazer depois da iniciativa ser tomada.

TOURO: Um pouco mais de silêncio do que o habitual servirá para sua alma se sentir mais descansada. Diante de tudo que acontece, nem sempre é propício se lançar à luta precipitadamente, às vezes é melhor driblar e evitar.

GÊMEOS: A complexidade dos relacionamentos humanos não há de servir de desculpa para você tentar se distanciar das pessoas, porque sua alma nasceu bem preparada para navegar nessa complexidade, e complicar um pouco também.

CÂNCER: Mesmo que sua alma ainda tenha dúvidas sobre o que seria melhor fazer, melhor deixar de lado os questionamentos interiores e se dedicar a colocar em prática um mínimo de suas intenções, e verificar os resultados.

LEÃO: Há dias em que a mente parece estar muito mais lúcida, e as questões que em outros momentos pareciam difíceis e insolúveis adquirem contornos definidos e as perspectivas produzem entusiasmo. O que muda? É um mistério.

VIRGEM: Para ganhar dinheiro é necessário investir dinheiro, porque é assim que as coisas funcionam. O dinheiro é uma energia abstrata que depende de movimentação, e isso acontece na mesma medida dos investimentos.

LIBRA: Se você precisa entrar em contato com alguém para fazer pedidos e sua alma não se sente segura de ser bem recebida, procure aproveitar as horas de hoje para fazer esse movimento, porque a receptividade será melhor.

ESCORPIÃO: Muitas coisas estão fora do lugar e muitos erros são cometidos, porém, se você ficar contabilizando todas essas coisas perderá de vista tudo que está sendo feito de maneira certa, e os bons resultados. É isso.

SAGITÁRIO: Alegria é a prova dos nove de que há um ambiente saudável para você existir. A alegria pode ser efeito das circunstâncias, e isso é bom, porém, melhor ainda é a alegria que acontece mesmo o cenário sendo adverso.

CAPRICÓRNIO: Hoje é um daqueles dias em que se torna propício finalizar o que estiver ao seu alcance, para abrir espaço e aceitar novos movimentos que arquitetem um futuro maior e melhor Tudo com alegria e leveza.

AQUÁRIO: Aquilo que requerer negociação encontra no dia de hoje um ambiente favorável, tanto para você reconhecer que exigências acentuar, quanto também compreender que concessões será necessário fazer diante do que acontece.