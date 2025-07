ARTIGO

Redes de Pesquisa: interconexões para o provimento conjunto de soluções

A Ufba coordenará pesquisas nas áreas de IA, Mineração e Tecnologias Aplicadas ao Patrimônio Científico e Cultural

A nível nacional, o Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT), criado em 2008, aborda temáticas complexas a partir de grandes redes nacionais de pesquisa, voltadas ao desenvolvimento de projetos de alto impacto científico e tecnológico. Recentemente, o fomento à criação de redes de cooperação interinstitucionais para a pesquisa amplia a perspectiva de cooperação internacional com o CAPES-Global.Edu, que além de fomentar a criação de redes de cooperação entre instituições nacionais, promove, por meio da cooperação com instituições de fora do país, o desenvolvimento de atividades estratégicas de pesquisa e pós-graduação dos participantes.>

A nível estadual, destacam-se os Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (INCITEs), apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) com o objetivo de desenvolver atividades de pesquisa de alto impacto científico e social em áreas que busquem solucionar problemas estaduais.>

O ecossistema de inovação baiano é privilegiado em número de atores. Poucas unidades federativas contam com um parque tecnológico com amplo espaço para expansão e com números semelhantes de ICTs altamente relevantes como a Bahia, com seis universidades federais com campi no estado, quatro universidades estaduais, dois Institutos Federais, uma unidade do sistema SENAI, além de IES de outras naturezas. O salto para um nível mais avançado de maturidade e robustez se dará a partir de iniciativas como o INCITE e outros incentivos à colaboração. Numa sociedade em rede, os ambientes inovativos são dependentes da capacidade de agir de forma integrada e associativa, a partir do desenvolvimento de pesquisas de forma interinstitucional.>