A reforma de Jerônimo Rodrigues após as eleições

Logo após uma eleição, os prefeitos, governadores e o presidente da República costumam fazer uma reforma no seu secretariado ou ministério. A ideia é prestigiar os partidos que venceram na disputa eleitoral, e as siglas que saíram derrotadas acabam perdendo espaço nas equipes.

Os aliados do governador Jerônimo Rodrigues (PT) dão como certa mudanças no secretariado após o pleito deste ano. Provavelmente, deve ocorrer entre o final do ano e o início do próximo. Só que, na avaliação dos integrantes da gestão estadual, as alterações não devem ser apenas por causa das eleições de 2024.