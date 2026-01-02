COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

ACM Neto nega rompimento com Ronaldo Caiado

Leia a coluna na íntegra

“Não há rompimento algum. Prova disso é que almoçamos juntos no último dia do ano, aqui na Bahia. Seguimos alinhados e unidos para 2026, em torno de um projeto comum para a Bahia e para o Brasil”, disse ACM Neto à coluna.