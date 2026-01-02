Acesse sua conta
ACM Neto nega rompimento com Ronaldo Caiado

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:36

Ex-prefeito de Salvador ACM Neto
ACM Neto desmente boatos Crédito: Divulgação

Vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto negou, nesta sexta-feira (2), um rompimento político com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

“Não há rompimento algum. Prova disso é que almoçamos juntos no último dia do ano, aqui na Bahia. Seguimos alinhados e unidos para 2026, em torno de um projeto comum para a Bahia e para o Brasil”, disse ACM Neto à coluna.

A declaração do ex-prefeito de Salvador acontece após sites de Goiás publicarem a informação sobre o rompimento político entre eles.

