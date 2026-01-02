ACM Neto nega rompimento com Ronaldo Caiado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:36
Vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto negou, nesta sexta-feira (2), um rompimento político com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).
“Não há rompimento algum. Prova disso é que almoçamos juntos no último dia do ano, aqui na Bahia. Seguimos alinhados e unidos para 2026, em torno de um projeto comum para a Bahia e para o Brasil”, disse ACM Neto à coluna.
A declaração do ex-prefeito de Salvador acontece após sites de Goiás publicarem a informação sobre o rompimento político entre eles.