IMBRÓGLIO

Administradora do Hospital da Bahia e Rede D'Or São Luiz negam compra da unidade

Empresas enviam notas em que negam negociações de compra e venda

No início desta semana, o Hospital da Bahia anunciou a suspensão do atendimento de urgência e emergência para usuários do Planserv - plano de saúde dos servidores do governo estadual. A medida teria ocorrido “por motivos de alteração no modo de atendimento do hospital” para que o processo de venda fosse concluído.