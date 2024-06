RODRIGO DANIEL SILVA

Algoz do PT em 2016 vai julgar a primeira conta de Jerônimo

Tribunal de Contas do Estado vai analisar as contas de 2023 no próximo mês

Publicado em 12 de junho de 2024 às 18:52

Jeronimo Rodrigues Crédito: Divulgação

Relator no julgamento que considerou ilegal o contrato do governo estadual para a reconstrução da Arena Fonte Nova em 2016, o conselheiro Pedro Lino será também o relator da primeira conta do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no Tribunal de Contas do Estado (TCE), segundo disseram duas fontes da Corte à coluna.

De acordo com integrantes do TCE, o julgamento das contas de 2023 do petista vai ocorrer em julho, mas a data ainda será definida pelo relator Pedro Lino.