Bellintani vai criar faculdade de negócios em Salvador

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:33

Ex-presidente do Bahia e empresário Guilherme Bellintani Crédito: Reprodução

O ex-presidente do Bahia e empresário Guilherme Bellintani disse que vai lançar, no próximo mês, uma faculdade de negócios em Salvador. Segundo ele, a ideia é formar jovens empresários na capital baiana.

Bellintani afirmou ainda que a faculdade terá aulas em tempo integral e vai distribuir bolsas para jovens da periferia. À coluna, o empresário adiantou que a escola de negócios se chamará: Lumino Business School.