Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bellintani vai criar faculdade de negócios em Salvador

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:33

Guilherme Bellintani
Ex-presidente do Bahia e empresário Guilherme Bellintani Crédito: Reprodução

O ex-presidente do Bahia e empresário Guilherme Bellintani disse que vai lançar, no próximo mês, uma faculdade de negócios em Salvador. Segundo ele, a ideia é formar jovens empresários na capital baiana.

Bellintani afirmou ainda que a faculdade terá aulas em tempo integral e vai distribuir bolsas para jovens da periferia. À coluna, o empresário adiantou que a escola de negócios se chamará: Lumino Business School.

“Eu quero uma mistura neste ambiente. Quero uma faculdade que não seja só para filhinho de papai. Vamos juntos os filhinhos de papai, mas também quero o cara que está sendo cooptado pelo tráfico. Ele termina o ensino médio e fala assim: 'vou pra onde agora?'”, disse Bellintani no programa Linha de Frente, da TV Aratu.

Mais recentes

Imagem - Valorize quem cuida dos seus passos: reflita no Dia do Ortopedista

Valorize quem cuida dos seus passos: reflita no Dia do Ortopedista
Imagem - Presidente nacional do PL confirma apoio do partido a ACM Neto

Presidente nacional do PL confirma apoio do partido a ACM Neto
Imagem - Cacau: Bahia tem papel estratégico na busca pela autossuficiência

Cacau: Bahia tem papel estratégico na busca pela autossuficiência

MAIS LIDAS

Imagem - Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato
01

Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
02

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana
03

Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana

Imagem - Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”
04

Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”