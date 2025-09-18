Bellintani vai criar faculdade de negócios em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:33
O ex-presidente do Bahia e empresário Guilherme Bellintani disse que vai lançar, no próximo mês, uma faculdade de negócios em Salvador. Segundo ele, a ideia é formar jovens empresários na capital baiana.
Bellintani afirmou ainda que a faculdade terá aulas em tempo integral e vai distribuir bolsas para jovens da periferia. À coluna, o empresário adiantou que a escola de negócios se chamará: Lumino Business School.
“Eu quero uma mistura neste ambiente. Quero uma faculdade que não seja só para filhinho de papai. Vamos juntos os filhinhos de papai, mas também quero o cara que está sendo cooptado pelo tráfico. Ele termina o ensino médio e fala assim: 'vou pra onde agora?'”, disse Bellintani no programa Linha de Frente, da TV Aratu.