RODRIGO DANIEL SILVA

Bruno Reis sobre governo Lula: 'Preso ao passado e sem sinais de melhora'

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), afirmou nesta quarta-feira (26) que a pesquisa Quaest, que pela primeira vez mostrou uma desaprovação ao governo Lula (PT) na Bahia superior à aprovação, reflete a atual situação da gestão petista. Segundo ele, trata-se de um governo “preso no passado” e “sem sinais de melhora”. >

“É a consequência do mesmo governo de 20 anos atrás, mesmos programas, com uma grande diferença: sem entregas. Preso ao passado. Prometeram que a vida das pessoas iria melhorar e aconteceu o contrário: piorou. O trabalhador está com dificuldade de comer, porque o dinheiro perdeu valor. E, infelizmente, a gente não vê sinais de melhora”, declarou Bruno Reis à Coluna.>