RODRIGO DANIEL SILVA

Cade vira ameaça ao plano de venda do Hospital da Bahia

O Grupo D'Or já administra quatro hospitais em Salvador; nova aquisição poderia configurar monopólio

A venda do Hospital da Bahia para o Grupo Rede D'Or São Luiz corre o risco de emperrar por causa do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A avaliação de segmentos da área de saúde é a de que, como o Grupo D'Or já administra quatro hospitais em Salvador, o órgão pode impedir a aquisição do Hospital da Bahia a fim de evitar o monopólio.

De acordo com esses setores da área de saúde, se o Cade aprovar, o Grupo D'Or vai controlar quase 80% dos leitos privados na região. O restante ficaria com o Hospital Português, Santa Izabel e Mater Dei.

Para driblar o Cade, há quem aposte que o grupo pode reduzir os cerca de 200 leitos do Hospital da Bahia para 150 com o objetivo de ter o comando do Hospital da Bahia.