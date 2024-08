RODRIGO DANIEL SILVA

Carballal é criticado por causar confusão na convenção de Geraldo Jr.

Um dos coordenadores da campanha de Geraldo Jùnior (MDB), o vereador licenciado Henrique Carballal foi criticado pelo presidente do PV na Bahia, Ivanilson Gomes, por causar confusão na convenção do candidato a prefeito de Salvador que ocorreu no último domingo (4).

À coluna, Ivanilson Gomes contou que Henrique Carballal barrou a entrada da dirigente do PV, Vânia Almeida, no palanque do emedebista. Vânia Almeida é esposa do presidente do partido verdista.