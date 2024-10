RODRIGO DANIEL SILVA

Deputados pedem presença da Força Nacional em eleição de Camaçari

Parlamentares afirmam que a facção criminosa Comando Vermelho tem impedido que o candidato do União Brasil a prefeito de Camaçari, Flávio Matos, realize atividades eleitorais no município

No texto, os parlamentares afirmam que a facção criminosa Comando Vermelho tem impedido que o candidato do União Brasil a prefeito de Camaçari, Flávio Matos, realize atividades eleitorais no município.