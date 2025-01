ENTRELINHAS

Jerônimo procura um inimigo para chamar de seu

Sem inimigo, Jerônimo Rodrigues torna-se vulnerável aos ataques dos opositores

Rees justifica seu ponto de vista: com um inimigo, o político pode transferir a culpa pelas mazelas da gestão pública. “Além disso, atacar o inimigo faz com que você pareça poderoso ao mesmo tempo em que não divulga informações sobre o seu próprio programa de ação, o que deixaria vulnerável a ataques”, anotou.>

Frente à escalada da violência no estado, por exemplo, Jerônimo culpou o que chamou de “movimento internacional” pelo avanço das facções criminosas. Quando questionado sobre os entraves na construção da ponte Salvador-Itaparica, atribuiu os atrasos à “maré alta e à força dos ventos”. E já sugeriu que as reprovações altas nas escolas estaduais se devem à postura “autoritária” de professores. >

Se Rui não fosse aliado, é bem provável que Jerônimo já o tivesse culpado pelo déficit de R$ 2,5 bilhões no orçamento estadual de 2023, elaborado ainda na administração anterior, como apontou o Tribunal de Contas do Estado. No entanto, qualquer tentativa de responsabilizar o ex-governador enfraqueceria a própria base política do atual governo.>