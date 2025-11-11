COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

MDB pressiona Jerônimo e muda o tom para 2026

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 05:00

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Wuiga Rubini/GOVBA

A recente declaração do ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) de que ACM Neto será “extremamente competitivo” nas eleições de 2026 movimentou os bastidores da política baiana. O tom mais simpático ao ex-prefeito de Salvador foi lido como um recado ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e uma tentativa de o MDB se reposicionar no tabuleiro. Aliados e adversários interpretaram o gesto como uma forma de o partido valorizar seu papel dentro da base governista e cobrar mais protagonismo. A sigla, segundo fontes, tem se sentido “desprestigiada” diante da atenção dada por Jerônimo a novos aliados que aderiram após o pleito de 2022.

Tensão na base

Paralelamente, o MDB quer garantir seu espaço na chapa de reeleição de Jerônimo. O ex-deputado Lúcio Vieira Lima tem dito publicamente que, assim como Jerônimo e Jaques Wagner (PT) reivindicam o “direito natural” à reeleição, o mesmo princípio deve valer para o MDB, que ocupa a vice-governadoria com Geraldo Júnior e Angelo Coronel (PSD).

Insatisfação crescente

A insatisfação também mira o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola (PT), considerado o homem-forte do governo Jerônimo Rodrigues. Ele é apontado como responsável por uma série de nomeações estratégicas, entre elas a de Luiz Eduardo Perez para o comando do Planserv. Loyola e Perez teriam se aproximado ainda no período em que ambos atuavam no setor de saúde suplementar.

Empréstimos bilionários

Loyola também tem dito a aliados que os recursos dos novos empréstimos contratados pelo governo começarão a entrar em caixa a partir de janeiro. Segundo dados da Transparência Bahia, já foram desembolsados, no entanto, R$ 5,8 bilhões desde 2023, enquanto o total aprovado ultrapassa R$ 25 bilhões.

