'O PT está fazendo com Coronel o que fez com João Leão', afirma Cacá Leão

Publicado em 26 de maio de 2025 às 14:02

Secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão (PP) Crédito: Divulgação

O secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão (PP), afirmou nesta segunda-feira (26) que o PT está repetindo com o senador Angelo Coronel (PSD) a mesma postura que adotou com o deputado federal e ex-vice-governador da Bahia, João Leão (PP), durante as eleições de 2022.>

Para Cacá, Coronel está sendo vítima de um processo de “fritura pública e de humilhação”, protagonizado pelos principais caciques petistas do estado (Jaques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues).>

“Já conhecemos essa estratégia, o PT faz agora com Coronel aquilo que fez com Leão, lá atrás. O senador Angelo Coronel está sendo vítima de um processo de fritura, é uma humilhação pública sistemática. Lá em 2022, mesmo Leão sendo um aliado de lealdade inquestionável, descartaram ele, sem nenhum respeito ou consideração. Hoje, fazem o mesmo com Coronel, sem nenhum pudor”, declarou. >

A polêmica>

As falas de Cacá Leão ocorrem após a entrevista do senador Jaques Wagner e do ministro da Casa Civil, Rui Costa à rádio Metrópole nesta segunda-feira. Ambos declararam que serão candidatos ao Senado na chapa do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições do próximo ano, o que rifa Coronel da composição governista de 2026.>