COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

PDT 'netista' segue com ACM Neto e judicialização à vista

Leia a coluna na íntegra

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 13 de maio de 2025 às 05:00

Pedetistas participam de almoço com ACM Neto e Bruno Reis Crédito: Divulgação

O almoço promovido, nesta segunda-feira (12), pelo vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), confirmou o que já era dado como certo nos bastidores: os pedetistas historicamente ligados a Neto continuarão ao seu lado, inclusive na provável candidatura ao governo da Bahia em 2026. Após o rompimento do PDT com o governo Lula (PT) por causa da crise no INSS, líderes nacionais do partido até sinalizaram uma reaproximação com a oposição baiana. No entanto, nos bastidores, a avaliação é de que o custo-benefício já não compensa: o PDT perdeu força no Congresso, tem pouco tempo de TV e recursos do fundo partidário bastante reduzidos. Para os aliados de Neto, não vale o esforço de tentar retomar o apoio da sigla. >

Judicialização à vista>

Com a decisão da executiva do PDT de se alinhar ao governo Jerônimo Rodrigues (PT), os pedetistas fiéis a ACM Neto decidiram deixar a legenda. Sem destino partidário certo, alguns vereadores pretendem acionar a Justiça para garantir a saída sem risco de perda de mandato. A tese jurídica é de que foi o partido quem mudou de orientação política, não os parlamentares. Já deputados estaduais e federais ligados a Neto devem aguardar a abertura da janela partidária em 2026 para formalizar a saída.>

Espaço limitado no governo>

Os pedetistas que decidiram seguir com Jerônimo Rodrigues esperam discutir, no retorno do governador da viagem à China, qual será o espaço do partido no governo estadual. Internamente, o clima é de expectativa moderada: com quase um ano e meio de gestão, o petista já firmou compromissos com outros aliados. Ainda assim, os pedetistas querem garantias de que a promessa de eleger três deputados federais e três estaduais em 2026 seja levada a sério.>

Turismo náutico na pauta>