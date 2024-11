RODRIGO DANIEL SILVA

Secretaria vira símbolo da disputa entre Rui Costa e Jaques Wagner

Leia a coluna na íntegra

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 11:55

Rui Costa e Jaques Wagner Crédito: Lula Marques e Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

Com um orçamento estimado em R$ 140 milhões, a Secretaria de Comunicação do governo da Bahia virou alvo de disputa entre os aliados do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do senador Jaques Wagner, ambos do PT.

Os “ruzistas” dizem que há uma manobra pesada dos “wagnistas” para retirar da pasta André Curvello, que é ligado ao ministro. Segundo os aliados de Rui, a articulação parte do chefe de gabinete do senador, Lucas Reis, que sonha em chegar à Câmara dos Deputados em 2026, e do presidente do PT na Bahia, Éden Valadares.

Por outro lado, os “wagnistas” afirmam que é “picuinha” e que há uma tentativa dos “ruizistas” de “queimar” quadros ligados a Wagner. A intenção dos correligionários de Wagner, dizem os “ruizistas”, é emplacar o jornalista André Ferraro, que é chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pasta comandada pelo enteado do senador, Eduardo Sodré.

De saída?

Dentro da Confederação Nacional da Indústria (CNI), é dada como certa a saída de André Curvello da Secom, como já noticiou esta coluna (leia aqui). A ideia é que Curvello atue em Brasília na entidade que hoje é comandada pelo empresário baiano Ricardo Alban.

Na Secretaria de Comunicação, por sua vez, as pessoas têm dito que Curvello ainda está avaliando o cenário e deve ter decisão definitiva após este feriadão do 15 de novembro. Ele, segundo dizem na Secom, pretende indicar para o cargo um nome, se for pedido.

Reforma no secretariado

A expectativa dos aliados é de que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) faça uma ampla reforma no seu secretariado no final do ano. O chefe do Palácio de Ondina, afirmam seus apoiadores, quer “dar um gás” no governo com vistas as eleições de 2026. As pastas que podem ter mudanças são, segundo os seus aliados: Casa Civil, Planejamento, Administração, Detran e Administração Penitenciária.

Disputa pela UPB

A cúpula da oposição ao PT delegou aos prefeitos de Jequié, Zé Cocá (PP), e de Richão do Jacuípe, Carlinhos (União Brasil), avaliarem, dentre os nomes colocados, qual o melhor para os oposicionistas apoiarem na disputa pelo comando da União dos Municípios da Bahia (UPB).