RONALDO JACOBINA

A festa dos camarotes

Este contéudo é um oferecimento da hub.nexxo - Soluções Empresariais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 5 de março de 2025 às 12:50

Mari Braga e Marcio Sobral Crédito: Fê Furtado/Divulgação

O Camarote Viva Bahia fez uma belíssima estreia na folia baiana. O espaço que teve direção criativa de Mari Braga e decoração de Marcio Sobral remetia a uma casa de praia baiana e valorizava elementos locais como a palha, cerâmica, barro e obras de arte distribuídas pelos mais de 1,8 mil metros quadrados de área. “A ideia era fazer com que os convidados se sentissem em casa já na chegada ao camarote decorado com peças de mobiliário antigo misturadas a outras de design moderno, além de muita arte popular”, explica a diretora criativa. >

Cíntia Sakurai, diretora de marketing da Fiserv, patrocinador do camarote Crédito: Fê Furtado/Divulgação

Estevão Cezário, gerente nacional de patrocinio da Caixa, patrocinador Crédito: Fê Furtado/Divulgação

Parcerias de sucesso>

Instalado no segundo piso do icônico Edifício Oceania, o Camarote Viva Bahia, recebeu durantes os seis dias de folia, executivos e convidados das marcas Caixa, Azulzinha, Clover – Fiserv, Del Maipo e Shopping Barra, que elegeram o Carnaval de Salvador como vitrine para seus serviços e produtos.>

Romualdo Neto, Daniel Braga e Matheus Zanello Crédito: Fê Furtado/Divulgação

Superprodução>

O camarote Viva Bahia saiu consolidado como um dos melhores do circuito Barra-Ondina. O mérito é da Nosotros Live Marketing, empresa comandada por Daniel Braga, Matheus Zanello e Romualdo Lopes Neto que deram um show de competência na produção e gestão e inovação do espaço privativo.>

Marta Góes Crédito: Divulgação

Engajamento>

Marta Goes fez bonito com seu camarote defronte para o mar do Farol da Barra. Este ano, a "Senhora Carnaval" não só espalhou sua alegria contagiante pela avenida como deu um show de responsabilidade com a questão ambiental. Tendo a natureza como tema, a promoter abraçou a causa da sustentabilidade nos mínimos detalhes. Dos utensílios ao descarte, tudo lá ganhará novo uso pós-folia. Um luxo! >

Licia Fabio, Cyria Coentro e Camila Rebouças Crédito: Azus Produção

Sucesso >

E Licia Fabio apostou mais uma vez na abolição das camisetas no seu camarote Brown By Licia Fabio que foi, pelo segundo ano consecutivo, um dos mais bonitos, elogiados e bem estruturados da Avenida Oceânica. O espaço, que também teve o cantor Carlinhos Brown e os empresários Camila Rebouças e Fabio Almeida como anfitriões, foi um dos mais disputados da folia. O espaço foi também um lugar de encontro de políticos, A presença do governador do Amapá Clecio Luiz em duas noites seguidas, atraiu outros visitantes ilustres como o governador da Bahia Jerônimo Rodrigues, que passou por lá no domingo, e o prefeito de Salvador Bruno Reis, que visitou o espaço na noite de segunda-feira. >

Brown, Danielle Barvanelle, Priscila Flores e governador do Amapá Clecio Luiz Crédito: Divulgação

Clecio Luis, Priscila Flores e Bruno Reis Crédito: Divulgação

Marabaixo >

Só para contextualizar a relação do estado do Amapá com o Carnaval da Bahia, o cantor e compositor Carlinhos Brown é o embaixador do Marabaixo, manifestação cultural do Amapá, que se expressa por meio da dança, da música, da culinária e de rituais. É uma das maiores manifestações culturais do estado e um símbolo de resistência das comunidades afro-amapaenses. O governo do Amapá trouxe para o espaçõ a exposição fotográfica "Amazônia Negra: Expedição Amapá", que ocupou uma sala especial do camarote que teve grande visitação; >

Nicholas Bruny e Nathalie Souza Crédito: Divulgação

Feras da arquitetura>

Nicholas Bruny e Nathalie Souza, do escritório NN Arquitetos, deram um show de talento e competência no projeto de transformação do tradicional restaurante Barravento no luxuoso Camarote Brown By Licia Fabio. O casal teve apenas cinco dias para executar todo o projeto que incluiu a construção de mirantes e outras áreas especificas como as enormes varandas voltadas para a avenida e a criação dos espaços para instalação dos ambientes das marcas.>

José Antônio Martins Monteiro Crédito: Divulgação

Lounge ao ar livre>

Destes espaços assinados, destaque para o lounge da JAMM CIgar, totalmente ao ar livre e com vista para o mar e para o Cristo da Barra. Além de um ambiente decorado com poltronas confortáveis, os visitantes podiam acompanhar o trabalho artesanal de confecção fod produtos da JAMM CIgar, além de apreciar seus internacionalmente premiados charutos, produzidos em Alagoinhas, pelo empresário José Antônio Martins Monteiro. >

Gian Angelino, do Bella Napoli: sucesso com o penne com cogumelos Crédito: Divulgação

Batuque na cozinha>