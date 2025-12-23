RONALDO JACOBINA

Bahia pode perder acervo de Krajcberg para outro estado

Mais de 16 anos depois de receber a doação de mais de 800 obras, o Estado não construiu o museu acordado entre as partes

Ronaldo Jacobina

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 05:00

Frans Krajcbert e uma de suas obras Crédito: Divulgação

A Bahia corre o risco de perder o acervo do artista Frans Krajcberg (1921-2017), doado por ele ao estado em 2009, na condição de que o governo baiano criasse um museu dedicado a sua obra, o que não aconteceu até hoje, 16 anos depois. Desde então, o acervo que reúne mais de 800 peças, foi transferido de Nova Viçosa para a capital baiana. Agora, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) reconheceu que o governo falhou em não cumprir integralmente os encargos da doação. A decisão da instituição aponta negligência, ausência de um plano de gestão e risco à integridade física das obras, além de determinar a adoção de medidas corretivas. Contra o estado pesa ainda uma ação civil pública que aponta risco de danos irreversíveis às obras e prevê inclusive, consequências patrimoniais caso os encargos não sejam cumpridos, o que evidencia a gravidade do cenário. Recentemente, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC-BA) chegou a tentar enquadrar as obras de Frans Krajcberg como patrimônio cultural, mas a iniciativa foi denunciada pela biógrafa do artista, a jornalista Renata Rocha. Embora o TCE tenha determinado a elaboração de um plano detalhado para o acervo, o futuro do acervo segue incerto e sem resposta da administração estadual.

Francine dos Reis Guedes Crédito: Divulgação

Na forma da lei

A Livraria Escariz, no Shopping Barra, foi o lugar escolhido pela advogada Francine dos Reis Guedes, para a sessão de autógrafos da 2ª edição, revisada e ampliada, do seu livro Imputabilidade Penal: Análises dos Conceitos de Compreensão e Entendimento nos Códigos Penais, Brasileiro e Argentino, à Luz das Neurociências Atuais, marcada para o dia 05 de janeiro de 2026, das 17 às 20h. Na publicação, que tem o selo da Editora Dialética, estão os resultados dos estudos sobre o tema que dá título ao livro, realizados nos códigos penais dos dois países vizinhos.

Plantão da Felicidade Crédito: Divulgação

Boa ação

A trupe do grupo de artistas voluntários Plantão da Felicidade, que se dedica a promover à saúde emocional há 18 anos em instituições e abrigos da capital baiana, está circulando até amanhã (24) por alguns hospitais da capital baiana apresentando o espetáculo Na tal da Rua, levando a magia do teatro para quem se encontra em tratamento hospitalar. O grupo de teatro, que realiza este circuito há 17 anos, se apresenta hoje (23), no Ana Nery, Hospital da Mulher, Lar Esperança e CAASAH. Amanhã (24), as apresentações acontecem nos hospitais: Ortopédico, Roberto Santos e Couto Maia.

Paula Lavigne e Caetano Veloso Crédito: Divulgação

Show do milhão

A UNS Produções Artísticas, empresa liderada por Caetano Veloso e Paula Lavigne, entrou com ação na Justiça do Rio de Janeiro contra os responsáveis pelo festival Sensacional, realizado em Belo Horizonte. A informação é do jornal O Globo que afirma que a produtora pede R$ 1 milhão por quebra de contrato, após identificar a publicação de vídeos, fotos e músicas de Caetano associados a marcas patrocinadoras do evento. A UNS sustenta que o uso do conteúdo ultrapassou os limites contratuais. O cantor baiano se apresentou no festival mineiro em junho deste ano.

Marcos Ávila, Loro e Pedro Imbassahy Crédito: Divulgação

Verão na ilha

A Praia da Penha, na Ilha de Itaparica, destino dos ricos tradicionais da Bahia, foi o endereço escolhido pelo Grupo Loro, para instalar um beach club durante este verão. O espaço, que será inaugurado no dia 27 de dezembro, funcionará como uma pop up, com operação exclusiva na estação atual. Batizada de Loro Penha, o clube, que é resultado de uma parceria entre o grupo liderado por Pedro Imbassahy e a QPC Incorporadora, funcionará no espaço do Sta. Penha, empreendimento imobiliário de alto padrão que será lançado no mesmo endereço. O espaço contará ainda com uma gelateria da Crema.

Chico Chico Crédito: Divulgação

Da hora

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) volta a receber o projeto Encontros de Verão, que leva a assinatura de Irá Carvalho, da Íris Produções. Um dos nomes confirmados desta edição é o do cantor Chico Chico, filho de Cassia Eller, que vai se apresentar no dia 7 de fevereiro de 2026, às 18h30, dividindo o palco com a baiana Clariana. Os ingressos custam a partir de R$ 66 e estão à venda no Meubilhete.

Paulo Canuto Crédito: Divulgação

Artes