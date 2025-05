RONALDO JACOBINA

Balé Folclórico da Bahia recebe homenagem em Brasília

Ronaldo Jacobina

Publicado em 20 de maio de 2025 às 05:00

Fundador da companhia de dança Vavá Botelho vai representar o BTCA Crédito: Divulgação

Vavá Botelho aterrissa nesta terça-feira (20) em Brasília para participar da cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural ao Balé Folclórico da Bahia. Esta é a mais alta honraria concedida pela Presidência da República, que reconhece e valoriza as contribuições significativas de indivíduos e instituições para a cultura brasileira. A edição deste ano marca os 40 anos do Ministério da Cultura (MINC). >

“Estamos felizes e honrados com este reconhecimento público do nosso balé”, diz o diretor da companhia de dança. Vale ressaltar que depois um período de grandes dificuldades por falta de patrocínio, o Balé Folclórico da Bahia começou o ano de 2025 celebrando novas conquistas. Em janeiro último realizou sua primeira turnê internacional depois de muitos anos, assinou acordo com patrocínio com o Will Bank, retomou as filmagens do documentário dirigido por Glória Pires, e prepara um novo espetáculo que deverá estrear em agosto deste ano e seguirá em turnê pelo Brasil até outubro.>

Criatura: capa do livro de Jorge Sampaio Crédito: Divulgação

Criador: Jorge Sampaio, autor de Humor no Balaio Crédito: Divulgação

Eclético>

Empresário, engenheiro, maestro e agora escritor. O baiano Jorge Sampaio não para de surpreender seus amigos e fãs. Depois de espalhar sua verve cômica através de suas histórias nas rodas de encontros sociais, o moço agora reuniu várias delas no livro Humor no Balaio, lançado na última sexta-feira (16), na Academia de Letras da Bahia. A obra com 320 páginas é uma coleção de crônicas cheias de humor que tem apresentação do diretor de teatro e presidente da Fundação Gregório de Mattos Fernando Guerreiro, e orelha assinada por Alessandro Timbó. Toda a renda das vendas será destinada a obras sociais. >

Décio Torres Crédito: Divulgação

Letras>

E por falar em literatura, a sessão Livros na Mesa, da Academia de Letras da Bahia, realiza, no próximo dia 30, às 17h, na sede da ALB, o lançamento de Viagens & Travessias, livro inédito do escritor Décio Torres Cruz, que ocupa a Cadeira nº19 da instituição. A obra, lançada pela Caravana Grupo Editorial, faz parte da nova série da editora com publicações em capa dura. Trata-se de um livro de crônicas que têm como cenário diferentes cidades do Brasil e da Europa. Nele, o autor concebe a ideia de travessia não só como um cruzamento de longa distância por regiões fronteiriças, mas também como uma jornada mental que atravessa o tempo e o espaço.>

Othon Bastos em cena em Não Me Entrego, Não Crédito: Beti-Niemeyer/Divulgação

Ele merece>

De passagem por Salvador, onde apresenta de quarta (21) a domingo (25), o monólogo Não Me Entrego, Não, espetáculo no qual conta histórias divertidas e dramáticas de sua vida pessoal e profissional, o ator Othon Bastos, de 93 anos, ganhou homenagem ontem (19) da Academia de Letras da Bahia que lhe concedeu a Medalha Arlindo Fragoso pelos seus 75 anos de carreira na TV, cinema e teatro. O evento aconteceu em sessão aberta com a presença de amigos do artista baiano.>

Débora Barretto Crédito: Divulgação

Em alta>

Referência nacional em Acústica, a arquiteta Débora Barretto fará palestra na INDEX – Interior, Design & Furniture Exhibition, maior encontro mundial da indústria de design de interiores que acontece de 27 a 29 de maio em Dubai, nos Emirados Árabes. A baiana falará sobre como a acústica sustentável pode melhorar a qualidade de vida, tema que também apresentará em outra palestra que fará na Universidade de Abu Dhabi. À frente da Audium, empresa da qual é a CEO e que tem sedes em Salvador e em Dubai, a arquiteta tem uma trajetória de mais de 30 anos na área, com projetos executados em diversos estados brasileiros, além de países como Angola, México, Portugal, e Emirados Árabes. >

Cachaças baianas Crédito: Raimundo Freire/Divulgação

Marvada pinga>

Entre os dias 28 de maio e 1º de junho de 2025, Brasília será a Capital da Cachaça. A capital do planalto central sediará o Festival de Cachaças de Brasília que acontecerá ao lado do Estádio Mané Garrincha, reunindo mais de 300 rótulos de diferentes estados. E claro que a Bahia não vai ficar de fora. O estado chegará ao evento com uma equipe de peso, formada por oito produtores das mais diversas regiões baianas: Matriarca, Rio do Engenho, Arapuá, Paramirim, Velho Casarão, Poço da Pedra, Cambuí e Caraguatai. >

Antonio Tabet Crédito: Divulgação

Na real>