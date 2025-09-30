Boteco do França vai abrir unidade fora de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ronaldo Jacobina
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 05:00
O Boteco do França, um dos bares mais icônicos do Rio Vermelho, está completando 25 anos e comemora a data com a abertura de uma nova unidade. A primeira filial do boteco será na Praia do Forte e está prevista para ser inaugurada no próximo mês de novembro. O casarão na vila que vai abrigar o boteco, ganhou projeto arquitetônico de Marcia Meccia que imprimiu um ar contemporâneo ao espaço, sem perder a essência brasileira que consagrou a casa. A fachada ganhará obras de Bel Borba, ampliando a presença artística que já colore o beco mais famoso da capital baiana.
Nova identidade
A nova fase do Boteco do França marca também a estreia da primeira mudança de identidade visual do restaurante em 25 anos. Desenvolvida pela HWG Branding, a nova proposta reforça o diálogo entre tradição e modernidade, alinhado ao cardápio de excelência e à fidelidade do público. “Nessas mais de duas décadas podemos dizer que temos uma clientela fiel, consolidada e, por toda a nossa trajetória, chegou a hora de expandir. E faremos isso com todo cuidado e excelência que os nossos clientes merecem”, resume Zé Raimundo, proprietário do Boteco do França.
Dose dupla
Hilda Salomão vai comemorar 50 anos de carreira em dose dupla. A ceramista e artista visual baiana vai o livro “O Caminho de Volta – Andarilhos” e uma exposição homônima, no dia 23 de outubro, às 18h30, no Museu de Arte da Bahia.. O livro, editado pela SobreGentes, reúne trabalhos significativos da artista, acompanhados por textos críticos e registros fotográficos de Marta Suzi, que contam sobre seu processo criativo. Já a exposição, que fica em cartaz até o dia 21 de dezembro, oferece ao público a oportunidade de mergulhar no universo poético e artesanal da artista.
Doação
O artista Leroi Johnson, natural de Buffalo, no estado de Nova Iorque (EUA), foi o responsável pela primeira doação vinda dos Estados Unidos para o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), em Salvador. As três obras doadas pelo artista americano são: Consagração de Nazareno e A Ascensão, que também retratam um jovem Cristo negro, e Fruta Estranha, que presta homenagem a Billie Holiday e às lutas dos negros ao redor do mundo. As três obras estão avaliadas em 80 mil dólares. Leroi é o autor de uma das mais de 130 obras da exposição assinada por artistas negros do Brasil e dos EUA. O artista veio a Salvador para a abertura da exposição Ancestral, que fica em cartaz até fevereiro de 2026.
Canudos
O professor Sérgio Guerra lança, no dia 13 de outubro, às 17h, na Biblioteca Central dos Barris, o livro Canudos: Imagens Contando História, que sai pela editora Portfolium, Doutor em História Social pela PUC/SP (2005), Guerra é um estudioso da História do Brasil República e também do Movimento de Antônio Conselheiro e de Belo Monte (Canudos).
Três a três
Sob a batuta de Regina Weckerle, as empresárias de moda Angela Freitas, Luzia Matos e Maíza Brito vão agitar o Vitória Boulevard, nos dias próximos dias 7 e 8 de outubro, das 11h às 20h com evento de moda e lifestyle que reúne as novas coleções de três marcas. A AF, de Angela Freitas, que apresenta sua coleção de verão 26, pautada por design contemporâneo, atemporal e casual. A Bro Fitwear, comandada por Luzia Matos traz a coleção Rio 50 Graus – Calor, enquanto Maíza Brito chega com a Cristalli Luxury Eyewear com óculos de luxo. A marca se destaca pela seleção minuciosa de armações internacionais, muitas delas diretamente das passarelas de Paris e Milão, e pelo pioneirismo em antecipar tendências.
Cozinha grifada
A chef Fernanda Possa assumiu a área de alimentos e bebidas do Hotel Amaia, que fica na praia do Rio Verde, em Trancoso. A partir de agora, todo o serviço, inclusive de eventos e do beach club do hotel, levam a sua assinatura. “Meu propósito é traduzir a essência de Trancoso em experiências gastronômicas únicas, com autenticidade, delicadeza e atenção a cada detalhe – desde um almoço à beira-mar até grandes celebrações”, promete a chef baiana.