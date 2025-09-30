RONALDO JACOBINA

Boteco do França vai abrir unidade fora de Salvador

Bar icônico do Rio Vermelho está completando 25 anos

Ronaldo Jacobina

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 05:00

O Boteco do França, um dos bares mais icônicos do Rio Vermelho, está completando 25 anos e comemora a data com a abertura de uma nova unidade. A primeira filial do boteco será na Praia do Forte e está prevista para ser inaugurada no próximo mês de novembro. O casarão na vila que vai abrigar o boteco, ganhou projeto arquitetônico de Marcia Meccia que imprimiu um ar contemporâneo ao espaço, sem perder a essência brasileira que consagrou a casa. A fachada ganhará obras de Bel Borba, ampliando a presença artística que já colore o beco mais famoso da capital baiana.

Nova identidade

A nova fase do Boteco do França marca também a estreia da primeira mudança de identidade visual do restaurante em 25 anos. Desenvolvida pela HWG Branding, a nova proposta reforça o diálogo entre tradição e modernidade, alinhado ao cardápio de excelência e à fidelidade do público. “Nessas mais de duas décadas podemos dizer que temos uma clientela fiel, consolidada e, por toda a nossa trajetória, chegou a hora de expandir. E faremos isso com todo cuidado e excelência que os nossos clientes merecem”, resume Zé Raimundo, proprietário do Boteco do França.

Dose dupla

Hilda Salomão vai comemorar 50 anos de carreira em dose dupla. A ceramista e artista visual baiana vai o livro “O Caminho de Volta – Andarilhos” e uma exposição homônima, no dia 23 de outubro, às 18h30, no Museu de Arte da Bahia.. O livro, editado pela SobreGentes, reúne trabalhos significativos da artista, acompanhados por textos críticos e registros fotográficos de Marta Suzi, que contam sobre seu processo criativo. Já a exposição, que fica em cartaz até o dia 21 de dezembro, oferece ao público a oportunidade de mergulhar no universo poético e artesanal da artista.

Doação

O artista Leroi Johnson, natural de Buffalo, no estado de Nova Iorque (EUA), foi o responsável pela primeira doação vinda dos Estados Unidos para o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), em Salvador. As três obras doadas pelo artista americano são: Consagração de Nazareno e A Ascensão, que também retratam um jovem Cristo negro, e Fruta Estranha, que presta homenagem a Billie Holiday e às lutas dos negros ao redor do mundo. As três obras estão avaliadas em 80 mil dólares. Leroi é o autor de uma das mais de 130 obras da exposição assinada por artistas negros do Brasil e dos EUA. O artista veio a Salvador para a abertura da exposição Ancestral, que fica em cartaz até fevereiro de 2026.

Canudos

O professor Sérgio Guerra lança, no dia 13 de outubro, às 17h, na Biblioteca Central dos Barris, o livro Canudos: Imagens Contando História, que sai pela editora Portfolium, Doutor em História Social pela PUC/SP (2005), Guerra é um estudioso da História do Brasil República e também do Movimento de Antônio Conselheiro e de Belo Monte (Canudos).

Três a três

Sob a batuta de Regina Weckerle, as empresárias de moda Angela Freitas, Luzia Matos e Maíza Brito vão agitar o Vitória Boulevard, nos dias próximos dias 7 e 8 de outubro, das 11h às 20h com evento de moda e lifestyle que reúne as novas coleções de três marcas. A AF, de Angela Freitas, que apresenta sua coleção de verão 26, pautada por design contemporâneo, atemporal e casual. A Bro Fitwear, comandada por Luzia Matos traz a coleção Rio 50 Graus – Calor, enquanto Maíza Brito chega com a Cristalli Luxury Eyewear com óculos de luxo. A marca se destaca pela seleção minuciosa de armações internacionais, muitas delas diretamente das passarelas de Paris e Milão, e pelo pioneirismo em antecipar tendências.

