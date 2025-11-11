RONALDO JACOBINA

Bruno Astuto comanda talk sobre cultura da elegância e estilo no Palacete Tirachapéu

Antologia poética consolida um marco histórico da literatura baiana

Ronaldo Jacobina

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 05:00

Bruno Astuto Crédito: Divulgação

O jornalista Bruno Astuto desembarca em Salvador na próxima sexta-feira (14) para, das 16h às 19h, apresentar um talk no Palacete Tirachapéu, na Rua Chile. Uma das grandes referências do Brasil quando os assuntos são moda, comportaento, monarquia, etiqueta, o CCO do grupo JHSF falará sobre estes e outros temas que acompanha de São Paulo ao Rio de Janeiro, de Paris e Milão à Nova Iorque, colhendo histórias e experiências para suas palestras e matérias que assina em diversas publicações. O bate-papo, exclusivo para convidados, será mediado pelo ator Juan Alba, embaixador artístico e cultural do Palacete.

Capa Crédito: Divulgação

Antologia

Cento e cinquenta e três poetas baianos de 78 cidades do estado, estão reunidos na Antologia Poética Bardos Baianos – Territórios em Palavra - uma edição bilíngue, português/francês, da Coleção Bardos Baianos - que será lançada nesta sexta-feira (14), a partir das 19h, na Aliança Francesa Salvador, na Ladeira da Barra. A obra, que revela a força criativa e plural da poesia baiana contemporânea e que é publicada pela Cogito Editora sob a organização de Ivan de Almeida, conta com prefácio do ator e poeta Jackson Costa. O livro consolida um marco histórico da literatura baiana ao promover o diálogo entre culturas e projetar a palavra poética da Bahia para o mundo.

Fabiana. José Antonio e Érick Jacquin Crédito: Divulgação

Fã confesso

O chef Érick Jacquin aproveitou sua última visita ao município de Alagoinhas, onde veio a convite do Brazilian Beer Awards, no ultimo final de semana, para reencontrar o amigo José Antônio Martins Monteiro, proprietário da marca baiana de charutos JAMM CIgar, da qual é fã confesso. Na ocasião, o francês visitou o estande da marca e aproveitou para experimentar dois dos novos charutos baianos recentemente premiados na Cigar Trophy 2025, considerado o mais importante prêmio da Europa, cuja cerimônia aconteceu no mês passado na Alemanha.

Igor Almeida, chef do Chez Bernard Crédito: Divulgação

Enogastronomia

O chef Igor Almeida assina o menu do jantar harmonizado pelo sommelier Alexandre Brault, que acontece no Chez Bernard, nesta quinta-feira (13), às 19h. O evento é uma parceria entre o tradicional restaurante francês e a importadora Mistral. A proposta, segundo o chef, é oferecer uma experiência em cinco momentos, unindo a clássica culinária francesa com toques contemporâneos. Já os vinhos selecionados pelo sommelier no portfólio da Mistral serão de origens francesa, portuguesa e chilena. As reservas podem ser feitas pelo telefone (71) 99911-1130.

Lucia Cooper posa defronte seu mural Crédito: Divulgação

Recado

A artista plástica baiana Lúcia Cooper criou um mural para celebrar a COP 30 na Inglaterra. A obra foi instalada na principal praça da cidade litorânea de Sidmouth, no sudoeste da Inglaterra, que fica situada na Jurassic Coast, patrimônio mundial da UNESCO. Com 18 m², o mural é composto por 20 obras de artistas, entre brasileiros e britânicos “Pedi que pintassem o que amavam em Sid Valley e no Brasil, conectando essas respostas. O resultado é a beleza que queremos preservar e os medos que precisamos enfrentar”, explica Cooper. O projeto, diz ela, é um lembrete visual para chamar a atenção dos líderes mundiais de que as decisões na COP30 ecoarão em comunidades como a da cidade britânica.

Ana Mametto Crédito: Divulgação

Festa

A Casa Rosa vai realizar sua primeira Festa de Iansã no Rio Vermelho, no dia 4 de dezembro, das 17h às 22h, no Pátio Viração, espaço coberto à beira-mar que receberá a celebração ao pôr do sol, em gesto de respeito à tradição que ocupa o Centro Histórico desde o amanhecer. A anfitriã e idealizadora da festa é a cantora Ana Mametto que receberá convidados como Ju Moraes e Hiran. Os ingressos custam R$ 70 e as vendas começam amanhã (12).

Reinaldo Giarola Crédito: Divulgação

No forno

Com previsão de lançamento para dezembro próximo, o livro Baianas – Rituais, Símbolos e Fé que reúne 28 artistas entre fotógrafos, artistas plásticos e ceramistas está quase pronto. A obra que celebra a figura da baiana, seus símbolos e sua presença como guardiã de saberes e da fé que atravessa gerações, foi editado pela SobreGentes e destaca o feminino, o sagrado e a ancestralidade como pilares da identidade cultural da Bahia. Sem fins lucrativos, o livro tem curadoria de Dan Maior, Reinaldo Giarola e Celo Hermida.

Amigos

A Orquestra Sinfônica da Bahia retorna ao Cine Teatro Solar Boa Vista neste domingo (16), às 11h, para a realização do Concerto dos Amigos. A apresentação terá regência do maestro Carlos Prazeres e será uma nova edição do OSBA Solar, projeto que leva apresentações matinais da Orquestra ao teatro localizado no Engenho Velho de Brotas. Os ingressos serão vendidos a partir das 14h, desta terça-feira (11), no Sympla.

Rosa Marya Colin Crédito: Divulgação

Blues