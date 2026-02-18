RONALDO JACOBINA

Camarotes seguem mostrando força no Carnaval de Salvador

Circuito Barra-Ondina reúne os espaços mais exclusivos da festa indoor

Ronaldo Jacobina

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 05:00

Licia Fabio, Nizan Guanaes e Donata Meirelles Crédito: Azus Produtora/Divulgação

Licia Fabio dividiu o papel de anfitriã do Camarote Brown By Licia Fabio & Zum Beasik com Carlinhos Brown e Tuca Zamaroni, que pelo terceiro ano consecutivo ocupou o Barravento com uma megaestrutura assinada pela NN Arquitetos. Ao longo de cinco dias, o espaço teve gastronomia assinada pelo restaurante Lafayette e diariamente recebeu chefs convidados que criaram pratos exclusivos para os convidados. Passaram por lá: Celso Vieira (Pasta em Casa), Danilo Fernandes (Amado), Dadá, Fabricio Lemos (Grupo Origem), Gian Angelino (Bella Napoli) e Santiago.



Casa d´Licia é vitrine para marcas Crédito: Divulgaçãp

Casa d´ Licia

Centenas de pessoas atravessaram o portal criado pelo Ateliê Mãos de Mãe no sábado (14) e domingo (15) de Carnaval para vivenciar mais uma experiência na Casa D´Licia, promovida pela Licia Fabio Produções e Oquei Entretenimento, na Bahia Marina. Como faz há muitos anos, a promoter recebeu seus convidados para uma tradicional feijoada, preparada pelo chef Peu Meirelles, do Lafayette, e animada por artistas como Faustão. Única festa carnavalesca VIP que acontece fora dos circuitos oficiais da folia, a casa tem sido importante vitrine para marcas como Itaipava, Coca-Cola, Costa do Sauípe, Rio Valley, Indaiá, Santa Helena, dentre outras.

José Antônio, Antônio Gabriel e Gilsoney de Oliveira Crédito: Divulgação

Aruanda

Foi do Camarote Brown By Licia Fabio & Zum Brasil, onde montou um lounge para receber os aficionados por charutos, que o empresário José Antônio Martins Monteiro, fez o lançamento do mais novo produto da JAMM Cigar. Trata-se do Aruanda, um charuto feito para atender as religiões de matriz africana que utilizam o produto em rituais de firmeza, descarrego, defumação e oferendas. A ação foi feita durante a passagem do afoxé Filhos de Gandhy, quando foram distribuídos quatro cestos repletos de charutos para os integrantes do afoxé. O presidente Gilsoney de Oliveira anunciou a novidade poeticamente lendo um texto sobre Aruanda, que nas religiões de matriz africana é o plano espiritual elevado onde residem guias, entidades de luz e orixás.

Ator Marcus Majella marcou ponto no Expresso 2222 Crédito: Divulgação

Oceania

Flora e Gilberto Gil receberam em média, 1,5 mil pessoas por dia, no Camarote Expresso 2222, que teve como tema Pra Sempre Preta no 2222, uma homenagem à cantora Preta Gil, presença marcante ao longo da história do espaço que este ano completou 26 anos. O espaço, no Oceania, foi todo decorado com fotos da cantora que morreu no ano passado e endereço de muitos famosos como Marcus Majella, Carolina Dickman, Caetano Veloso, Paula Lavigne, dentre outros. Todas as noites, familiares e amigos prestaram homenagem à filha de Gil e Drão.

Marta Goes e o vereador Felipe Santana Crédito: Divulgação

Nativa

Marta Góes foi mais uma vez uma das estrelas do Carnaval de Salvador. A empresária comandou seu camarote durante seis dias, realizando baile, recebendo amigos, se divertindo muito e sendo saudada por todos os artistas que passaram por sua varanda que, por sinal oferece uma das mais privilegiadas vistas para a avenida e para o mar do Farol da Barra. A festeira, que é nascida em Itabuna e já batizada de Senhora Carnaval, realizou mais um feito este ano: recebeu o Título de Cidadã Soteropolitana, tornando-se a primeira pessoa a receber a honraria fora do salão nobre da Câmara dos Vereadores de Salvador.

Gilson Freitas e Roni Cezar, sócios do camarote Ondina Crédito: Divulgação

Premium

O Camarote Ondina realizou sua terceira edição com sucesso de público e experiência. O espaço recebeu cerca de 2 mil pessoas por dia oferecendo uma experiência premium all inclusive com gastronomia assinada pelo restaurante italiano Alfredo’Ro. A programação musical teve nomes como Tuca Fernandes; Alexandre Peixe, Jau, Filhos de Jorge e Olodum.

Gabriela Lorran e Alanis Guillen Crédito: Thiago e Caio Duran/ Divulgação

Carlo Ancelloti no camarote Brahma Crédito: Divulgação

