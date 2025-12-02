RONALDO JACOBINA

Charuto e tabaco do Recôncavo ganharão selo de Denominação de Origem

O selo vai proteger a autenticidade e a reputação dos produtos certificados da região

Ronaldo Jacobina

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 05:00

José Henrique, Ana Claudia, Anselmo Buss e Josè Antônio Crédito: Divulgação

A exemplo dos vinhos do Vale dos Vinhedos (RS), o café da Serra da Canastra (MG) e outros produtos brasileiros, o tabaco e o charuto originais do Recôncavo Baiano ganharão selo de Denominação de Origem (D.O.). O projeto foi apresentado ontem (1º), na FIEB, pela Associação dos Produtores de Charutos Artesanais do Brasil (APCAB) e reuniu representantes das empresas do setor que atuam na região, como Menendez Amerino, Danneman, JAMM Cigar e Monte Pascoal. A certificação representa a qualidade e o reconhecimento da tradição, do saber-fazer local e da ligação do produto com seu território de origem. O selo, que protege a autenticidade e a reputação dos produtos certificados, representa um marco histórico para o setor, para as comunidades locais e para o desenvolvimento econômico e cultural.

Selo de denominação de origem Crédito: Divulgação

Proteção

De acordo com o vice-presidente da APCAB e presidente da Menendez Amerino, José Henrique Barreto, o projeto prevê duas certificações: o selo D.O. Tabaco do Recôncavo Baiano, e o selo D.O. Charuto do Recôncavo Baiano. “Nossa expectativa é que o projeto esteja concluído em 18 meses”, diz. A iniciativa, segundo o produtor e empresário José Antônio Martins Monteiro, proprietário da JAMM Cigar e diretor da associação, o selo combina proteção legal, diferenciação competitiva internacional e valorização cultural e territorial. “O selo vai ainda ajudar a fomentar o desenvolvimento sustentável, a geração de renda, a permanência populacional, a reinserção produtiva e o turismo cultural no Recôncavo”, afirma.

Edinho Engel e Flavio Bandeira Crédito: Roberto Abreu/Divulgação

Adega

Edinho Engel e Flavio Bandeira inauguraram ontem (1º), oficialmente, a Adega do Amado Salvador, no Shopping Salvador. O espaço, com capacidade para até 30 pessoas, foi planejado para ter múltiplas funções como espaço reservado para pequenos eventos, almoços ou jantares privados, e também como uma moderna loja de vinhos com rótulos das mais diversas procedências que tanto podem ser consumidos no local, como levados para casa, a preço de loja.

Ana e o filho Gianfrancesco Angelino Crédito: Divulgação

Sessentão

Dona Ana e o filho Gianfrancesco Angelino, receberam, na última quarta-feira (26), cerca de 120 convidados para um jantar com menu dos clássicos do seu Bella Napoli. O cardápio especial, que incluiu o filé à parmegiana, prato inventado na casa italiana, foi assinado pelos dois chefs para festejar os 63 anos do restaurante.

Prêmio

A baiana Sofia de Carvalho Costa e Lima foi a grande vencedora do Concurso do Cartaz do 36º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, promovido pela Associação Pinacoteca Arte e Cultura (APAC), de São Paulo, em parceria com a secretaria estadual de Cultura. A ilustração, que foi produzida a partir de uma fotografia, retrata uma cena cotidiana que se repete em inúmeras casas brasileiras e traduz, com precisão, a complexidade, a criatividade e a invenção presentes nos modos de habitar do país. Nesta edição foram recebidas 368 inscrições, de 18 estados. A comissão também selecionou 11 destaques e 37 trabalhos, que integrarão a Mostra do Concurso do Cartaz, prevista para janeiro de 2026.

Claude Troigros Crédito: Divulgação

Rua Chile

Com menu assinado pelos chefs Claude Troisgros e Preta, o Palacete Tirachapeu anuncia sua primeira festa de Réveillon. No sistema all inclusive os participantes poderão circular por todos os ambientes do prédio, alguns deles com atrações simultanaeas. A produção, a cargo de Luís Marques e Chico Marrara, deverá divulgar as atrações no lançamento para a imprensa prevista para a próxima sexta-feira com as presenças de Claude e Preta.

No forno

O arquiteto Zulu Araújo, lança, amanhã (03), às 18h, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), no Centro Histórico, o livro ‘Apenas um cidadão’. Editada pela Solisluna, a obra marca a estreia do ex-presidente da Fundação Cultural Palmares no universo literário.

Paulo Rogerio Crédito: Divulgação

Afrofuturismo