Churrascaria JP Steakhouse será aberta ao público no próximo dia 17

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 05:00

Gabriel Gomes, gestor Nordeste do grupo Crédito: Divulgação

O grupo goiano JP Steakhouse vai abrir, em soft opening, sua primeira unidade baiana no próximo dia 17 de fevereiro, no prédio onde funcionou por alguns anos o 705 Restaurante e Bar, na orla de Pituaçu. Já na quarta-feita, dia 19, os representantes do grupo receberão parceiros, amigos e imprensa para a inauguração oficial desta que será a 32ª unidade da rede de churrascarias liderada pelo CEO catarinense Jaime Prezotto.. O evento, exclusivo para convidados, será conduzido pelo anfitrião Gabriel Gomes, Gestor Regional Nordeste da holding. De acordo com o executivo, a decisão de abrir a primeira casa na Bahia "foi motivada pelo rico cenário cultural e culinário da região, além do reconhecimento do potencial do mercado local", afirma.

O menu da churrascaria JP Steakhouse terá mais de 25 tipos diferentes de cortes premium, e vai operar com serviço volante de espeto e bufê variado. A unidade baiana conta com uma área total de 1,5 mil m² e tem capacidade para 360 pessoas sentadas. De acordo com Gabriel Gomes, em comparação com outras unidades JP, houve um aumento significativo no número de assentos. Com mais de três décadas de história e presença em 14 estados, o Grupo JP Steakhouse, que reúne ainda as operações Favo de Mel, Top Grill e Nativas Grill, gerou 85 novos empregos na capital baiana e ainda dispõe de outras 20 em aberto.

>

Edinho Engel e Flavio Bandeira Crédito: Divulgação

E por falar em novos negócios, o restaurante Amado vai expandir seus domínios. O start do projeto de expansão foi dado ontem com o anuncio da abertura de uma segunda unidade no Salvador Shopping. Previsto para ser inaugurado no começo do segundo semestre deste ano, o espaço, com mais 300 m² de área, vai se chamar Café Amado – Restaurante e Wine Bar e terá capacidade para 120 pessoas. Além do salão, o novo Amado terá um mezanino onde será instalada uma loja de vinhos com rótulos das mais diversas origens. De acordo com Flávio Bandeira, sócio do Amado, o novo espaço vem com uma proposta mais informal. "Mas sem perder o requinte e o serviço impecável, marcas do Amado", afirma. Já o cardápio, elaborado pelo chef Edinho Engel terá, além das opções à la carte, um menu executivo especialmente criado para o público que trabalha na região. "Teremos coisas práticas e deliciosas para quem busca uma refeição de qualidade durante a pausa para o almoço", diz o chef ressaltando que a ideia é levar a marca para outras praças. "Estamos estudando propostas", diz Bandeira.

Robertinho Chaves e Liliane Mutti Crédito: Divulgação

Oropa, França, Bahia

Os baianos Robertinho Chaves e Liliane Mutti (ex-Reis), radicados em Paris (França), estão circulando pela Bahia para divulgar o documentário Madeleine à Paris, estrelado por ele e dirigido por ela. O filme, que teve a estreia nacional no último dia 5, e que está em cartaz, pelas próximas três semanas, no Cine Glauber Rocha, acompanha o história do artista santo-amarense que há alguns anos realiza a Lavagem da Igreja da Madeleine na capital francesa e atua como mestre de cerimônia de um dos mais famosos cabarés franceses, o Paradis Latin. O filme vale ser visto.

Fause Haten e Regina Weckerle Crédito: Divulgação

É luxo...

A incansável Regina Weckerle está à frente de duas das dez marcas que estão expondo no Palacete Tira Chapéu até o próximo dia 22: a do estilista paulista Fause Haten, que está apresentando sua joalheria com coleções de colares que remetem a Bahia; e a importadora de artigos Italianos Petrucci Roma que levou para o histórico casarão peças de várias grifes famosas da Itália, com preços promocionais.

Rita Barros Crédito: Divulgação

E mais luxo!

Quem também está expondo na mesma pop up do Palacete Tira Chapéu é a empresária Rita Barros com a sua luxuosa multimarcas Su Misura, que tem sede na Ladeira da Barra. onde reúne um mix de selecionadas peças de grifes de moda feminina e exclusivíssimos objetos para casa. Tá um luxo aquilo lá!

Marta Góes Crédito: Divulgação

Senhora Carnaval

A promoter Marta Góes confirmou seu camarote no circuito Barra-Ondina. De acordo com a "Senhora Carnaval", o espaço, exclusivo para convidados, terá cenografia de Pedrinho Caldas e projeto arquitetônico e design de Augusto Sena e Paulo Victor. Fazendo mistério com relação ao tema, a promoter deixa escapa que a inspiração será na natureza. Sobre a expectativa, diz: "por mais experiência que a gente tenha, cada uma é única. Estou com frio na barriga, coração na mão e com a alegria que sempre me acompanha para fazer do nosso camarote o mais animado da avenida. Que os encantos da natureza continuem a inspirar nossa existência e a guiar nossas vidas!", diz.

Mãeana será a rainha do bloco Crédito: Divulgação

Realeza no MAM

O bloco Os Mascarados vai fazer um aquecimento para a folia 2025 no próximo dia 21, a partir das 18h, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Solar do Unhão. O agito, batizado de Baile da Realeza, terá como atração os shows de Mãeana, da percussionista Lan Lanh e de Thathi, que receberão como convidados os artistas Lazzo Matumbi e Armandinho. Durante a festa, a novidade será a coroação do casal Bem Gil e Mãeana, como rei e rainha do bloco quebrando a tradição de realização da cerimônia no Farol da Barra, na abertura do desfile do bloco. Outra novidade deste ano é a atriz Nanda Costa assinando o conceito do bloco e Red Carpet estendido para quem quiser desfilar com sua fantasia.

Tsuyoshi Murakami Crédito: Divulgação

Vem japa novo por ai